A equipe do Grupo de Resgate campista deverá levar dez dias na missão no Rio Grande do Sul - Foto Sheila Leal/Arquivo Secom

A equipe do Grupo de Resgate campista deverá levar dez dias na missão no Rio Grande do Sul Foto Sheila Leal/Arquivo Secom

Publicado 14/05/2024 22:32 | Atualizado 14/05/2024 22:46

Campos - O Grupo de Resgate Voluntário (GRV) de Campos dos Goytacazes (RJ) estará viajando esta semana para reforças as ações de socorro às vítimas das enchentes que devassam parte do Rio Grande do Sul (RS). O governo municipal estará dando apoio logístico, disponibilizando condução com motorista.

A organização não governamental (Ong) estará nessa missão com 16 voluntários. Além da prefeitura, o grupo conta com ajuda popular, para custear outras despesas; quem quiser colaborar com a instituição, pode fazer doação via PIX (21297971000115). Na manhã desta terça-feira, recebeu homenagem na Câmara Municipal.

“Posso afiançar que o GRV é formado por pessoas sérias e compromissadas com o bem comum, que tem como único objetivo salvar vidas”, pontua o prefeito Wladimir Garotinho confirmando que a prefeitura irá oferecer apoio logístico para que o grupo vá ao Rio Grande do Sul ajudar nos salvamentos.

“Se cada um fizer um pouco, mudaremos histórias através de solidariedade e amor ao próximo”, propõe o prefeito. O presidente da Ong, Emílio Martins, ressalta que sem o apoio logístico da prefeitura seria impossível transportar as equipes do para o RS.

“Nós estamos com quatro equipes; são 16 pessoas divididas em quatro equipes”, destaca Martins detalhando: “Inicialmente, nós vamos reforçar o trabalho no hospital da cidade de Gravataí; o restante da equipe vai montar a parte da operação de rádio, estabelecer comunicação mais efetiva e apoiar no resgate das pessoas e dos animais”.

O líder enfatiza que tudo o que for necessário será feito: “Estaremos lá para poder apoiar o povo do Rio Grande do Sul em tudo que se faça necessário. Agora vamos conseguir chegar o quanto antes”, ressalta Martins lembrando que o GRV também atuou em outras situações de enchentes semelhantes.

MOÇÃO - “O GRV já participa há anos de socorro às vítimas de catástrofes, como Petrópolis, em 2022; Iconha, 2020; Vila Velha. 2013”, aponta acentuando: “Então, já temos certa experiência nesse tipo de trabalho. É claro que o que encontraremos lá no Sul é muito maior; mas, estamos com todo nosso coração, ímpeto e experiência para entregar ao povo gaúcho o carinho da cidade de Campos”.

O presidente assinala ainda que o grupo também enfrentou as chuvas em março em Santo Eduardo, distrito de Campos: “Tivemos situações de pessoas com suas casas destruídas e ruas cheias de barro e água. Então, nada mais justo do que ajudarmos lá também, como recebemos muitas ajudas aqui”, justifica.

Na manhã desta terça-feira, o GRV recebeu Moção de Aplausos, na Câmara Municipal, proposta pelo vereador Raphael Thuin e aprovada por unanimidade. A justificativa foi o excelente trabalho de socorro que o grupo realizou no distrito de Santo Eduardo, que também sofreu muito com as chuvas registradas há cerca de dois meses.

“Sinto-me honrado de poder apresentar esta indicação aos voluntários do GRV, que ao longo desses 10 anos vêm fazendo um trabalho de excelência e empatia não só em Campos e região, como agora vão levar solidariedade para os irmãos gaúchos”, comenta o vereador. A equipe do GRV deverá levar 10 dias na missão no RS.