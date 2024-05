A Secretaria orienta que comunicado é feito somente por meio dos canais oficiais - Foto Eder Souza/Divulgação

Publicado 17/05/2024 15:48

Campos – Agendamento para atendimento nas 14 unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município, seja para inclusão ou atualização do Cadastro Único (CadÚnico) ou qualquer outro tipo de serviço, é comunicado somente por meio dos canais oficiais. A orientação é da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social de Campos dos Goytacazes (RJ), alertando sobre falsas promessas que estariam ocorrendo.

De acordo com a secretaria, mensagens disparadas em grupos de WhatsApp dizem que uma pessoa teria vagas para em um dos Cras (de Farol de São Tomé, Goitacazes, Ururaí e Jóquei). “É importante que a população fique atenta às informações repassadas para que não caia em golpes ou seja lesada de alguma forma”, pontua.

Nesta sexta-feira (17), a secretaria reabriu agendamento para a atualização do CadÚnico da próxima semana dos Cras de Farol de São Tomé e Goitacazes, na Baixada Campista. A medida se estende às unidades do Jóquei, Chatuba, Ururaí e Codin.

Para procedimento on-line, é disponibilizado um link nos stories e no perfil da secretaria, no Instagram (@social.camposrj). No caso de a família ser referenciada no Cras Goitacazes, o agendamento será aberto às 8h; enquanto no Farol, o atendimento começa às 10h.

Famílias das unidades do Jóquei, Chatuba, Ururaí e Codin terão que se dirigir à Gestão do CadÚnico da região central, na Rua Tenente Coronel Cardoso (antiga Formosa), nº 565, a partir das 14h. O Cras do Farol está localizado na Travessa Francisco Neto s/n, no Rádio Velho; o de Goitacazes atende na Rodovia Alair Ferreira, nº 49.