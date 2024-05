Abordagens aconteceram no posto Lagamar da PRF, km 78 da BR-101, em Ururaí - Foto PRF/Divulgação

Abordagens aconteceram no posto Lagamar da PRF, km 78 da BR-101, em Ururaí Foto PRF/Divulgação

Publicado 21/05/2024 20:29 | Atualizado 21/05/2024 20:46

Campos – Através da “Operação Foco”, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, a delegacia da Polícia Rodoviária (PRF) de Campos dos Goytacazes (RJ) realizou, na manhã desta terça-feira (21), o “Maio Amarelo”. Vários serviços de saúde pública foram disponibilizados, com mais de 80 pessoas atendidas no posto Lagamar da PRF, na altura do km 78 da BR-101, em Ururaí.

A iniciativa envolveu, também, concessionária Arteris Fluminense; Serviço Social do Transporte (SEST) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT). Foram abordados cerca de 70 veículos de carga, caminhões, sendo atendidos caminhoneiros e seus ajudantes.

Os abordados tiveram oportunidades de colocar o cartão de vacinação em dia com o imunizante contra a Influenza (gripe); além de realizarem testes de glicemia; aferição de pressão arterial; consultas médicas; orientações sobre higiene bucal. Também receberam orientações ministradas pelo Grupo de Educação para o Trânsito (Getran) da PRF.

Após fiscalizarem veículos e condutores, os agentes os convidaram para os procedimentos de saúde e as ações de educação para o trânsito, das quais constaram pequenas palestras sobre direção defensiva e cuidados indispensáveis à segurança viária.

Houve ainda exibições de vídeos e apresentações de estatísticas apontando número total de mortos no país em sinistros, com foco na sensibilização dos participantes. A campanha foi estabelecida no Brasil, a partir de 2014, pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, com proposta de reduzir o número de mortos e feridos em acidentes de trânsito.

A iniciativa do Observatório aconteceu em resposta à resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) que, segundo registros da própria instituição, “fez com que a década iniciada em 2011 fosse o período para promover ações por um trânsito mais seguro”. O lema deste ano é “Paz no trânsito começa por você”.