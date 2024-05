O ventilador pulmonar é essencial para proporcionar ventilação artificial ao paciente - Foto Isabella Corrêa/Divulgação

O ventilador pulmonar é essencial para proporcionar ventilação artificial ao paciente Foto Isabella Corrêa/Divulgação

Publicado 20/05/2024 16:46

Campos – Viabilizados por meio de emenda parlamentar articulada pelo prefeito Wladimir Garotinho junto à bancada do Rio de Janeiro, em Brasília, o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) acaba de adquirir 10 novos ventiladores pulmonares (também conhecidos como respiradores mecânicos) para o Hospital Ferreira Machado (HFM).

A compra aconteceu através da Fundação Municipal de Saúde (FMS), dentro da proposta de ampliar e modernizar os equipamentos das unidades hospitalares, conforme explica o superintendente de gestão e planejamento, Gilberto Nunes: "A Fundação segue investindo, conforme a determinação do prefeito, na atualização do parque tecnológico, trazendo equipamentos mais modernos para possibilitar o melhor atendimento aos nossos pacientes".

De acordo com o superintendente, os ventiladores pulmonares são essenciais para proporcionar ventilação artificial a pacientes com insuficiência respiratória, seja devido a efeito anestésico ou enfermidades como a Covid-19. “Esses aparelhos administram a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões, controlando a mistura de gases e a quantidade de oxigênio”, resume.

Seis aparelhos já estão instalados no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do HFM. Nunes detalha que o hospital também recebeu ventiladores de transporte: “Eles podem ser acoplados à maca para ventilar o paciente durante o transporte entre setores ou entre hospitais, se necessário”, aponta reforçando os benefícios do investimento, realçados pela coordenadora da Fisioterapia do HFM, Ettes Martins.

MAIOR SEGURANÇA - “A chegada dos ventiladores pulmonares traz mais segurança para o profissional e, principalmente, para o paciente”, destaca Ettes enfatizando que novas máquinas com tecnologia avançada e modalidades inteligentes de ventilação mecânica asseguram um tratamento mais eficaz e com menor margem de erro: “Os profissionais têm mais ferramentas para garantir a eficiência e agilidade dos resultados”.

“Somos um gigante e precisamos estar constantemente acompanhando o avanço tecnológico”, comenta a coordenadora defendendo que adquirir equipamentos capazes de preparar os profissionais para suprir todas as demandas é imprescindível para dar continuidade ao crescimento com eficiência e entregar o melhor para a população.

“Não tenho dúvidas de que vamos conseguir avançar ainda mais com saúde de qualidade para aqueles que vêm até nós”, acredita Ettes. O intensivista e coordenador médico do CTI, Elbo Batista Júnior, concorda: “Com esses novos equipamentos, podemos oferecer uma ventilação mais precisa e segura, adaptada às necessidades individuais de cada paciente: isso é crucial para a recuperação e o bem-estar deles”.

O médico assinala que as equipes médicas e de fisioterapia foram treinadas para operar os novos aparelhos, visando uma transição suave e eficaz: “Os equipamentos foram instalados na última quinta-feira (16); os antigos aparelhos foram retirados para manutenção preventiva, calibração e segurança elétrica, ficando disponíveis para outros setores destinados a pacientes graves, como a Unidade de Pacientes Graves (UPG) e a Unidade Intermediaria (UI)”, conclui.