Uma das placas foi instalada pelo DER na RJ-238, de acesso à Estrada dos Ceramistas - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 20/05/2024 20:01

Campos/Região – Tendo a Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) desde a implantação, há mais de 10 anos, o Geoparque Costões e Lagunas do Estado do Rio de Janeiro passa a ter como integrante o município de Campos dos Goytacazes. O projeto visa à conservação e promoção das áreas de beleza natural e riqueza geocientífica.

O Geoparque Costões foi lançado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ufrj); no litoral norte e leste do estado do Rio, abrange áreas em 16 cidades; tem a coordenação científica da professora da Uenf, Maria da Glória Alves; a coordenadora geral é a doutora em Geologia pela Uerj, Kátia Leite Mansur.

Campos teve dois painéis de sinalização do Geoparque instalados, nesta segunda-feira (20), pela equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), também parceiro do projeto; um fica na RJ-238 (Rodovia José Carlos Vieira Barbosa), de acesso à Estrada dos Ceramistas; outro na RJ-216 (Campos/Farol), próximo ao posto do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv). O objetivo é educar moradores e visitantes sobre a importância e os limites do Geoparque.

Da instalação dos painéis, participaram a secretária municipal de Turismo, Patrícia Cordeiro, e o subsecretário, Edvar Junior; professora Maria da Glória; técnica de Geoprocessamento da subsecretaria municipal de Meio Ambiente, Miriam Viana Alves; e coordenador de Planejamento Regional do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), Sammyr Pinho.

A iniciativa também tem como proposta facilitar o acesso seguro aos pontos de interesse. “O Geoparque é uma região geográfica, onde você tem uma geologia com importância internacional. No Morro do Itaoca, por exemplo, temos rochas com 480 milhões de anos, além do Rio Paraíba do Sul que desaguava na Lagoa Feia e agora está em Atafona”, relata a professora Maria da Glória.

UNESCO RECONHECE - A professora pontua que o projeto, que antes era Geoparque, passou a ser Geoparque Costões e Lagunas Aspirante. “Em novembro do ano passado enviamos um dossiê para a Unesco, apontando as belezas naturais e riquezas geocientíficas da nossa região, onde incluímos a Baixada Campista, com a evolução da cana-de-açúcar, e, em março deste ano, nos informaram que o projeto havia sido aprovado.

Já está programada para julho deste ano a visita de uma equipe à região para avaliar de perto o Aspirante Geoparque e conferir as informações que enviadas no dossiê. Maria da Glória assinala que, além de Campos, o projeto abrange os municípios de Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Carapebus, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Macaé, Maricá, Quissamã, Rio das Ostras, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São Pedro da Aldeia e Saquarema.

Nesta terça-feira (21), Quissamã, Carapebus e Macaé receberão painéis de sinalização. “Se chancelado pela Unesco, o Geoparque Costões e Lagunas ganhará reconhecimento internacional, valorizando o turismo e a economia local”, adianta a professora. Patrícia Cordeiro destaca que o Geoparque é uma pesquisa de mais de 10 anos que está culminando com o momento de maturidade da consciência do potencial turístico regional.

“As coisas estão acontecendo de forma concomitante e eu costumo dizer que a gente está no tempo certo”, observa a secretária comentando que um processo para ser de forma madura, para ser feito pensado de forma sustentável, de forma responsável ao projeto turístico, “tem que ter esse período de maturação mesmo”.