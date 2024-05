As ações da primeira etapa estão sendo desenvolvidas desde o dia 24 de abril na área do calçadão - Foto Vadinho Ferreira/Divulgação

Publicado 20/05/2024 18:02 | Atualizado 20/05/2024 18:13

Campos – Transformar a área central da cidade e deixá-la mais atrativa para o interesse turístico e, ao mesmo tempo, movimentar mais a atividade comercial é o principal objetivo do governo de Campos dos Goytacazes (RJ), que avança na primeira etapa das ações de revitalização do Centro Histórico, iniciada no dia 24 de abril. Segmentos do comércio comemoram.

O trabalho envolve diversos órgãos públicos e é coordenado pela Secretaria Municipal de Turismo e é desenvolvido em diversos pontos do Boulevard Francisco de Paula Carneiro, onde são colocadas pedras portuguesas. A secretária Patrícia Cordeiro afirma que representantes das secretarias envolvidas e do comércio farão uma visita técnica esta semana, para definir os próximos passos do projeto.

“Trata-se de uma determinação do prefeito Wladimir Garotinho”, relata Patrícia apontando que, a força-tarefa é formada pelas secretarias de Obras e Infraestrutura; Comunicação Social; Desenvolvimento Econômico; Planejamento Urbano; Mobilidade e Meio Ambiente; Serviços Públicos/ Departamento de Posturas; Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT); Ordem Pública; e Guarda Civil Municipal.

Segundo a secretária, já foram realizadas limpeza das canaletas; reforma do busto de Assis Chateaubriand, no Largo da Imprensa; e do Monumento ao Pelourinho, tombado pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Municipal (Coppam); além de restauração de todos os vasos do local. Patrícia destaca as posições da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindicato do Comércio Varejista de Campos (Sindivarejo) que vinham defendendo as ações.

“Os lojistas estão satisfeitos”, diz o presidente da CDL, José Francisco Rodrigues, comentando: “É uma reivindicação que o prefeito Wladimir Garotinho prontamente nos atendeu. Esperamos que, com a conclusão dos serviços, possamos ter um centro mais limpo e organizado. No entanto, precisamos que as pessoas se conscientizem em manter o local limpo e não destruam o patrimônio que é de todos”.

O presidente do Sindivarejo, Maurício Cabral, ratifica: “Acredito imensamente que esse será um dos grandes legados, dentre outros, do governo Wladimir Garotinho; pois é uma demanda que, uma vez efetivada, trará a chancela e o reconhecimento para toda a população e sociedade civil organizada de uma gestão que concretiza seus projetos”.