Charbell Kury alerta para importância de manter o calendário de imunização atualizado Foto César Ferreira (Secom/Arquivo)

Publicado 23/05/2024 21:20

Campos – A baixa cobertura vacinal gera aumento do número de crianças com síndromes respiratórias agudas graves (gripe, bronquiolite e pneumonias virais e bacterianas) em Campos dos Goytacazes (RJ). Segundo a Secretaria de Saúde, das 32.035 aptas a receber a vacina contra a gripe, apenas 3.429 foram vacinadas, um percentual de 10.70%.

No caso da imunização contra Covid-19, foram realizadas 75.852 aplicações, entre primeira, segunda e terceira doses, para um público-alvo de seis meses a 11 anos. Buscando reverter o quadro, o subsecretário de Vigilância em Saúde, infectologista Charbell Kury, alerta os pais a levarem os filhos menores de cinco anos de idade (quatro anos, nove meses e 29 dias) para serem vacinados.

“As crianças precisam ser imunizadas contra os vírus da Influenza (gripe) e da SARS-Cov-2, que causa a Covid-19. A preocupação vem em decorrência da baixa cobertura vacinal no município”, orienta o subsecretário reforçando que a baixa cobertura de vacinação tem impactado diretamente na saúde das crianças.

Segundo o médico, a falta da vacinação tem gerado inúmeras internações em CTI e quadros graves, como bronquiolite e pneumonia, que geralmente evolui para a pneumonia bacteriana, derrame pleural e necessidade de cirurgia no pulmão: “Além disso, a chegada de uma nova vacina para a cepa XBB da Covid é uma excelente notícia, pois ajudará a prevenir novas variantes da doença”.

CUIDADOS BÁSICOS - Kury enfatiza que é crucial que as pessoas sejam vacinadas tanto contra a gripe quanto contra a Covid para criar um escudo de proteção contra as síndromes respiratórias graves: “A gravidade das síndromes respiratórias agudas graves difere de infecções mais leves das vias aéreas superiores, como sinusite e otite”, reitera.

O infectologista explica que essas síndromes estão relacionadas a dificuldades respiratórias e afetam as vias aéreas inferiores, atingindo os pulmões: “Cuidados básicos em casa e manter o calendário de imunização atualizado são boas maneiras de prevenção contra essas patologias e outras enfermidades”.

Não apenas em Campos; mas, no norte do Estado do Rio de Janeiro, o aumento e casos da influenza e do vírus sincicial respiratório é preocupante, principalmente entre os meses de abril e maio. “Além dos cuidados com a etiqueta respiratória, como cobrir a boca ao tossir e espirrar, é essencial evitar expor bebês menores de dois meses a ambientes públicos lotados, como shoppings, e proceder sempre a lavagem nasal com soro fisiológico”, pontua Kury.