As localidades foram mapeadas pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca Foto Reprodução

Publicado 22/05/2024 18:07 | Atualizado 22/05/2024 18:19

Campos – Com estruturas degradadas ao longo dos anos, por falta de investimentos, 19 pontes de madeiras foram e destruídas pelas enchentes de março deste ano, no interior de Campos dos Goytacazes (RJ). Nos locais o governo municipal, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, construirá pontes de concreto, devendo as obras serem iniciadas nesta quinta-feira (23).

A ordem de serviço foi assinada nesta quarta-feira (22). As localidades contempladas ficam na Baixada Campista e regiões norte, nordeste e serrana. O secretário Almy Junior resume que as pontes irão apoiar os produtores rurais, o agroturismo e a integração do município.

Almy Junior ratifica que estão sendo priorizadas as pontes que foram destruídas pelas enchentes: “Todas as 19 pontes passarão por obras; vamos substituir as antigas pontes de madeira, priorizando àquelas que foram destruídas pelas enchentes de março”.

Segundo o secretário, “os contratos foram assinados no início do mês, com ordem de serviço assinado nesta quinta-feira pelo prefeito Wladimir Garotinho, para que as obras sejam iniciadas amanhã”. O investimento soma R$ 41.012.246,89 - R$ 14.575.816,32 no lote 1 (Baixada); R$ 11.842.566,91 no 2 (Norte/Nordeste); e R$ 14.593.863,66 no 3 (Serrana).

“As obras dos lotes 1 e 2 serão realizadas pelo Consórcio Pontes de Campos, constituído pelas empresas Premag e Procec Engenharia”, relata o secretário acrescentando: “Já a construção das pontes do lote 3 será de responsabilidade da Premag”. Entre as localidades mapeadas estão Muritiba, Palmares, Sucupira, Grandeza, Sabiá, Viana, Balança do Jair, Bagueira, Guaranandi,

De acordo com Almy Junior, o prazo dos contratos para conclusão das construções é de 10 meses e, por determinação de Wladimir Garotinho, as realizações de medições das obras e serviços serão processadas mensalmente, por fiscais designados pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

