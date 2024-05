Tânia avalia que o resultado apontado pelo IBGE reflete atenção especial do município à educação - Foto Divulgação

Publicado 24/05/2024 14:10 | Atualizado 24/05/2024 14:33

Campos – A taxa média de analfabetismo em Campos dos Goytacazes (RJ) está abaixo da nacional, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); enquanto no município o índice é de 4,9%, no país atinge 7%. De acordo com a pesquisa, Campos reduziu em 30% o número de pessoas não alfabetizadas.

A divulgação aconteceu nesta quinta-feira (23). O censo demográfico do IBGE de 2022 aponta que Campos, maior município do Estado do Rio de Janeiro em extensão territorial (com cerca de quatro mil quilômetros quadrados) tem 483.540 habitantes. No quadro apresentado nesta quinta-feira, 95,06% das pessoas com 15 anos ou mais são alfabetizadas, um total de 369.258.

O prefeito Wladimir Garotinho comemora: “Isso nos enche de alegria e mostra que estamos no caminho correto. Sempre digo nos encontros com a equipe da Educação e repito: ‘mais importante do que a velocidade, é a direção’. As políticas públicas de educação que estão sendo implementadas têm dado resultado prático para as crianças e adolescentes”.

Wladimir ressalta também o fato de Campos reduzir apresentar uma média melhor do que a nacional: “Isso é fruto de muito trabalho da nossa equipe da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Vamos continuar trabalhando para que a cidade seja referência e digna para todos”. A secretária, Tânia Alberto, reforça que as ações desenvolvidas pela secretaria colaboraram para esse resultado.

Uma das iniciativas apontadas por Tânia está o aumento da oferta de vagas na Educação de Jovens e Adultos (EJA), para atender estudantes que não concluíram os estudos na idade certa. “Cerca de três mil alunos estão sendo atendidos na EJA que, este ano, passou a contar com três novas unidades inseridas na modalidade: em Santa Cruz, no Parque Tamandaré e em Serrinha, totalizando 24 escolas”, reitera.

Segundo ainda a secretária, a Seduct vem trabalhando para diminuir as taxas de evasão escolar: “A ação acontece através de acompanhamento do Programa Bolsa Família, por meio da Ficha de Comunicação de Aluno Infrequente (Ficai), que tem o objetivo de estabelecer o controle da infrequência e do abandono escolar de crianças e adolescentes”.

MUITAS AÇÕES - A Seduct desenvolve a Ficai por meio de parceria firmada com o Ministério Público Estadual e os Conselhos Tutelares. “Há, ainda, rodas de conversas com assistentes sociais, busca ativa dos faltosos, ações pedagógicas inovadoras que visam potencializar as aprendizagens e, por consequência, diminuir o desinteresse dos alunos e a evasão”, acrescenta Tânia.

Outro fator considerado fundamental é o Projeto de Recuperação da Aprendizagem, visando motivar os alunos para permanecerem estudando, mesmo na época da pandemia do coronavírus. Outro apontamento favorável enumerado é a forma de apresentar o conteúdo das séries no Portal do Programa de Aprendizagem Eficiente (PAE).

“O programa disponibiliza apostilas bem elaboradas de acordo com a idade, já ajudou o aluno a não se sentir abandonado e consequentemente desistir do estudo naquele período pandêmico, dentre outras medidas", realça Tânia. Ela acredita que os índices que o IBGE acaba de divulgar possam ser ainda melhores no próximo censo em virtude de novos investimentos executados.

“O Projeto Estação Educação, com cinco salas-estúdio, por exemplo, está ajudando a motivar os estudantes e diminuir o desinteresse e a evasão”, acrescenta assinalando que “foi criado um acervo de materiais didático-digitais interativos e dinâmicos, com cerca de 500 videoaulas dos diversos componentes curriculares, com abordagens metodológicas dialogadas, contextualizadas e problematizadoras, que servem como instrumentos potencializadores das aprendizagens sistematizadas”.

Entre as demandas Tânia cita também investimentos em tecnologia; inclusão digital; obras; aquisição de laboratórios de ciência; matemática e pedagógico; aquisição de tablets para alunos e de chromebooks para profissionais; novo mobiliário; pagamento de bolsas de estudo de incentivo à pesquisa, economia criativa, ciência, tecnologia e empreendedorismo.

Construção de nova unidades; renovação da frota de vans e ônibus para atendimento aos estudantes; aquisição de vans para alunos portadores de cadeira de rodas; atualização da matriz curricular; na área da educação especial inclusiva completam o resumo feito pela secretária.