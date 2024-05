Tradicionalmente, os tapetes são montados em trechos do trajeto da procissão - Foto Antônio Filho/Arquivo

Tradicionalmente, os tapetes são montados em trechos do trajeto da procissão Foto Antônio Filho/Arquivo

Publicado 29/05/2024 19:24

Campos – A Guarda Civil Municipal (GCM) vai interditar algumas ruas no entorno da Praça São Salvador, no centro de Campos dos Goytacazes (RJ), a partir das 22h desta quarta-feira (29). A medida é para facilitar a tradicional confecção de tapetes ornamentais com cenas bíblicas por onde passa a procissão do Corpo de Cristo.

Serão confeccionados 71 tapetes de 3x5 metros cada, feitos com sal grosso, borra de café, pó de serra, flores, glitter e cascas de ovos. As montagens serão feitas no entorno da Praça do Santíssimo, Avenida Alberto Torres e nas ruas Lacerda Sobrinho, Barão de Miracema e Tenente Coronel Cardoso, até o Colégio Eucarístico.

A interdição será ampliada nesta quinta-feira, a partir das 6h, com apoio do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), nos 14 trechos por onde a procissão de Corpus Christi vai passar, com a GCM presente para garantir a integridade e segurança dos fiéis.

A Procissão de Corpus Christi sairá, às 16h, do Santuário Diocesano Eucarístico, na Praça Tiradentes, percorrendo as principais ruas da área central, até a Catedral do Santíssimo Salvador; a chegada está prevista para as 18h, quando haverá Santa Missa Campal. A solenidade celebra a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia.

BAIXADA CAMPISTA - Independente da programação do centro da cidade haverá procissões também em vários bairros e distritos do município. Na Baixada Campista, em Goitacazes, a Paróquia São Gonçalo realiza procissão com início às 7h30; em São Sebastião será a partir das 9h; no Farol de São Tomé o trajeto será da Igreja de Nossa Senhora das Rosas até a paróquia São Thomé, na Avenida Boa Vista.

A procissão de Corpus Christi da paróquia do Imaculado Coração de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e da paróquia Santa Terezinha, conhecida como a Procissão do Encontro, também vale a partir das 9h a interdição das ruas Edgard Machado, Avenida São Fidélis e Rua Visconde de Alvarenga, na Pecuária.

Em São Sebastião, a interdição acontece na Rua Coronel Francisco Motta, a partir das 9h. Em Farol de São Tomé, haverá confecção de tapetes na Avenida Olavo Saldanha, seguida de procissão da Igreja de Nossa Senhora das Rosas até a paróquia São Thomé, na Avenida Boa Vista.