Obras estruturantes realizadas pelo governo municipal refletem no resultado positivo Foto César Ferreira/Arquivo

Publicado 29/05/2024 17:10 | Atualizado 29/05/2024 17:24

Campos – O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência, aponta Campos dos Goytacazes (RJ) com saldo positivo de empregos, pelo quarto mês consecutivo. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (30) e são referentes a abril.

No mês, o município apresentou um saldo líquido de 655 empregos, 507 dos quais verificados no setor de serviços. Nos quatro primeiros meses, foram registradas 1.730 novas vagas de trabalho com carteira assinada. Obras estruturantes realizadas pelo governo municipal também contribuíram.

A constatação é realçada pelo diretor de Indicadores Econômicos e Sociais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, economista Ranulfo Vidigal: “O resultado mais uma vez positivo é reflexo também dos investimentos em infraestrutura que o Poder Público tem feito”, ressalta Vidigal.

O economista justifica: “Estamos vivendo um ano em que todos os meses apresentaram incremento do emprego formal e aumento do valor salarial de contratação; o Poder Público tem contribuído nessa conjuntura com os investimentos em infraestrutura”. Ele acredita que o início da safra irá impactar também o resultado a ser observado no mês de maio.

De acordo com o levantamento do Caged, além do setor de serviços – considerado o mais dinâmico da economia de Campos -, a indústria e a construção civil são outros setores que tiveram destaque na empregabilidade em abril, com saldos de 119 e 94, respectivamente; enquanto agropecuária obteve um saldo de 25 empregos.