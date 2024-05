A procissão do Corpo de Cristo atraiu uma multidão também assistindo a passagem e orando - Foto Antônio Filho/Divulgação

A procissão do Corpo de Cristo atraiu uma multidão também assistindo a passagem e orando Foto Antônio Filho/Divulgação

Publicado 30/05/2024 20:17 | Atualizado 30/05/2024 20:23

Campos – Com saída do Santuário Diocesano Eucarístico, na Praça Batalhão Tiradentes, no centro da cidade, a procissão de Corpus Christi, em Campos dos Goytacazes (RJ), reuniu centenas de fiéis, percorrendo sobre 70 tapetes coloridos até a Catedral de São Salvador, onde foi realizada uma missa campal.

A programação do Santíssimo Sacramento, realizada pela Igreja Católica foi marcada por muita fé e emoção, tendo no carro do andor simbolizando o Corpo de Cristo o Bispo Diocesano de Campos, Dom Roberto Francisco Ferrería Paz, e o Bispo da Administração Apostólica São João Maria Vianney, Dom Fernando Rifan, além do organizador da celebração, Padre Walas Maciel.

A Santa Missa, presidida por Dom Roberto, reuniu uma multidão na Praça do Santíssimo Salvador e encerrou a celebração. “Com grande festa, surge hoje entre nós, nas ruas da cidade, Jesus Eucarístico. Pedimos que ele siga abençoando o povo campista, tão trabalhador e dedicado ao ofício de servir ao próximo”, clamou o bispo diocesano.

A celebração do Santíssimo Sacramento contou com apoio logístico da prefeitura, por meio da Guarda Civil; Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT); Secretarias de Serviços Público; Saúde; Obras e Infraestrutura; Ordem Pública; Comunicação Social; e Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL).