Cadastramento foi suspenso provisoriamente, e será retomado nos próximos 30 dias Foto César Ferreira/Secom

Publicado 03/06/2024 15:53 | Atualizado 03/06/2024 16:03

Campos – Com atendimentos programados na Cidade da Criança Zilda Arns, o programa NeuroAção, da Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes (RJ), deu início à triagem dos pacientes para a primeira etapa. Para o momento, será atendido quem tem entre 12 e 17 anos, priorizando as crianças sem o laudo fechado, conforme critério estabelecido anteriormente.

A convocação está sendo feita por telefone, com informação sobre dia e horário. A diretora de Auditoria, Controle e Avaliação (DACA), Bruna Araújo, afirma que o objetivo é garantir que todos os pacientes recebam o atendimento necessário de forma organizada e eficaz, proporcionando um cuidado integral.

O processo começa com uma avaliação feita pelo serviço social, que coleta todas as informações dos pacientes e o histórico de atendimento: “Após essa etapa, os pacientes são encaminhados para o serviço de enfermagem, que agenda os atendimentos com os profissionais envolvidos na triagem", explica Bruna.

A diretora ressalta que os atendimentos serão realizados somente de forma agendada e programada: “Ao término da triagem inicial por todos os profissionais, será realizado um round, onde a equipe definirá o diagnóstico e elaborará o Protocolo de Intervenção Terapêutica (PIT) para encaminhamento das terapias”, pontua.

Quanto à assistência, Bruna relata que ocorrerá nos polos da Cidade da Criança; cinco policlínicas; Centro de Assistência Social e Terapêutico Diva Marina Goulart (Apoe); e Associação de Pais de Pessoas Especiais (Apape). Ela relaciona também o Centro de Referência de Atendimento e Monitoramento de Portadores de Doenças do Neurodesenvolvimento.

CADASTRO SUSPENSO - O Centro conta com 35 profissionais, que compõem a equipe multidisciplinar, formada por neurologistas, psiquiatras, pediatras, neuropediatra, acadêmicos, psicólogos, geneticista, neuropsicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicopedagogos, terapeuta ocupacional, assistentes sociais, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

“O cadastro de novos pacientes foi suspenso provisoriamente conforme data pré-definida para possibilitar o corte e início dos atendimentos”, informa a diretora apontando que, dentro de aproximadamente 30 dias, será reaberto, para dar continuidade ao cadastramento.

Segundo Bruna tem como objetivos centrais o diagnóstico precoce e monitoramento permanente, tratamento padronizado em toda rede, definição do fluxo de atendimento por nível de complexidade, capacitação continuada e o comitê de apoio aos pais e responsáveis.