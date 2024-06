Toda programação está prevista para o auditório do Centro Universitário Fluminense - Foto Divulgação

Publicado 03/06/2024 19:33

Campos – Criada há mais de três décadas pela Asssociação de Imprensa Campista (AIC), com o objetivo de integrar profissionais que atuam em setores da comunicação social de Campos dos Goytacazes (RJ), a Semana da Imprensa chega à 34ª edição. A abertura acontece nesta segunda-feira (3) no Centro Universitário Fluminense (Uniflu), parceira na realização.

O presidente da AIC, Wellington Cordeiro, explica que a Semana é realizada pela entidade, juntamente com o curso de Jornalismo do Uniflu, com programação até quarta-feira (5). O tema central é "A cobertura da imprensa sobre as pautas da população negra". Haverá rodas de conversa compostas por jornalistas, pesquisadores e mediadas por alunos do curso de jornalismo e exposições fotográficas.

Na opinião do presidente da AIC, a Semana da Imprensa é um dos eventos mais tradicionais da Associação de Imprensa Campista, sendo realizada pelo 34º ano consecutivo. “Isso mostra que a importância de se discutir temáticas voltadas à cobertura jornalística é sempre necessária”.

Cordeiro realça que, nos últimos anos, com a parceria do curso de Jornalismo do Uniflu, o evento ganhou muito na interação com os futuros profissionais da imprensa. Cordeiro explica que não haverá um processo específico de inscrições: “O evento estará aberto para toda a comunidade acadêmica e profissionais de comunicação da região que tenham interesse em participar da 34ª Semana da Imprensa”.

PROGRAMAÇÃO - A abertura da programação está prevista para as 19h, no auditório do Uniflu (Sala 301), com Falas institucionais da AIC e do Uniflu; às 19h15, Rogério Siqueira (Jornalista - Embaixador do Conselho Pan-Africano no Brasil) fala sobre "Comunicação Institucional e Projetos em Embaixadas de Países Africanos no Brasil".

Ainda nesta segunda-feira, às 21h, será anunciado o resultado do concurso de fotografia do Curso de Jornalismo do UnifluExpositor: Prof. Victor Van Ralse. Para esta terça-feira (4), no mesmo local, está programada, às 19h, abordagem do tema "A população negra na cobertura da imprensa regional".

Os expositores serão os jornalistas Daniela Abreu, Hugo Soares, Alfredo Soares e Eder Souza; tem na moderação Otávio Fonseca, aluno do 7º período do curso de jornalismo. Na sequência, às 21h, Wellington Cordeiro e Leonardo Vasconcelos (Fotógrafo, pesquisador e professor aposentado do Instituto Federal Fluminense) abordarão "A experiência de uma cobertura fotográfica em Angola".

No último dia (quinta-feira, 5), às 19h, Graziela Escocard (Historiadora, diretora do Museu de Campos), e Genilson Soares (Publicitário, pesquisador, integrante do Instituto Histórico e Geográfico de Campos dos Goytacazes) estarão expondo sobre "Os 140 anos da fundação do jornal Vinte e Cinco de Março e a imprensa abolicionista em Campos"; Marianna Corrêa, aluna do 7º período do curso de jornalismo, estará moderando.