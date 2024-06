Durante a abertura da Semana, Wladimir anunciou o lançamento dos dois projetos - Foto César Ferreira/Secom

Durante a abertura da Semana, Wladimir anunciou o lançamento dos dois projetos Foto César Ferreira/Secom

Publicado 03/06/2024 17:50

Campos – Contando com uma minifloresta de 100 mil metros quadrados de espécie da Mata Atlântica, um Parque Ecológico Urbano acaba de ser criado em Campos dos Goytacazes (RJ), juntamente com o Vias Verdes, com previsão de plantar mais de duas mil árvores em 30 pontos do município.

O lançamento dos dois projetos de sustentabilidade aconteceu na manhã desta segunda-feira (3), pelo prefeito Wladimir Garotinho, na abertura da Semana Mundial do Meio Ambiente, no Centro de Educação Ambiental Prata Tavares (CEA). Segundo Wladimir, o objetivo é deixar o município mais verde.

“Os dois projetos vão dar mais qualidade de vida e deixar a cidade mais bonita, inclusive diminuindo a temperatura geral da cidade”, avalia o prefeito exaltando: “Nós estamos falando de muitas árvores e também do Parque Ecológico, que tem mais de 100 mil metros de Mata Atlântica. A cidade vai ficar mais bonita, mais verde e ter mais atrativo turístico”.

Wladimir aponta que o poder público busca investir em programas em benefício do meio ambiente, da economia sustentável, a fim de assegurar mais qualidade de vida para as gerações atuais e futuras. O Parque Ecológico Urbano contará com uma área de cerca de 320 mil metros quadrados, dos quais, 10 hectares serão de Mata Atlântica.

O prefeito explica que o espaço, a ser implantado na Avenida Arthur Bernardes, será construído por etapa e terá lago; viveiro; área esportiva; quadra poliesportiva; quadra de areia; pista de skate; pista de bicicross ou BMX; playground infantil; posto de Guarda Municipal; posto de Polícia Florestal; centro administrativo; estacionamento multiuso; módulos de banheiros; espaço gastronômico e cinturão viário interno.

A implantação será por meio de recurso municipal, em parceria com a concessionária Águas do Paraíba e o Governo do Estado. “Estamos convidando empresas que quiserem se unir ao município para a construção deste parque, que vai ser um legado para a cidade”, ressalta o prefeito.

VIAS VERDES - Na opinião de Wladimir, a iniciativa concretiza um sonho de quem mora em Campos: “Os campistas sonham ter um parque como local de lazer, de convivência, de turismo, de esporte e, sobretudo, de um lugar que promova desenvolvimento econômico, porque meio ambiente também representa desenvolvimento econômico”.

O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, em parceria com o curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Superior de Ensino do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora (Isecensa), recomendado pelo Plano Diretor Participativo da Cidade. Já o Vias Verdes visa arborizar avenidas e bairros.

Elaborado pela Subsecretaria de Meio Ambiente e custeado com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, o Vias Verdes prevê o plantio de cerca de 2.200 árvores de espécies nativas da Mata Atlântica, totalizando 25 quilômetros de área de plantio. A definição dos pontos de plantios aconteceu através de estudo técnico.

De acordo com o subsecretário de Meio Ambiente, René Justen, grande parte da malha urbana será coberta, “levando-se em consideração a área de grande circulação de pessoas e de ligação do tráfego de veículos entre as regiões de ambas as margens do Rio Paraíba do Sul, atravessando a cidade em toda sua extensão no sentido oeste-leste e incluindo os principais eixos de ligação entre os diversos bairros da cidade”.

Justen pontua que o impacto positivo do plantio das árvores será imediato: “As árvores plantadas serão de porte médio, em torno de dois metros de altura, e já frondosas; imediatamente a população vai sentir os benefícios com sombra e o aspecto de tranquilidade que o paisagismo propõe, além do controle de absorção de partículas poluentes. A arborização urbana atenua as emissões de carbono”.

Para marcar a abertura da Semana do Meio Ambiente, Wladimir realizou de forma simbólica o plantio de um araçá roxo, uma das espécies previstas para ser plantada no Vias Verdes, no canteiro da Avenida José Carlos Pereira Pinto (antiga Calabouço), em Guarus. Ao todo, são 21 variedades de espécies de árvores nativas a serem plantadas.