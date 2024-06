O Procon Campos faz parceria com OAB; CDL; Acic e Sindicato do Comércio Varejista - Foto Divulgação

Publicado 05/06/2024 13:31

Campos – Em vigor desde 2028, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é apontada como uma ferramenta com potencial para revolucionar a segurança e a inovação nos negócios desenvolvidos no campo empresarial, com foco também no consumidor. Todos os detalhes serão pontuados, na próxima sexta-feira (7), em Campos dos Goytacazes (RJ).

A iniciativa é do governo municipal, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), tendo parcerias com Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - 12ª Subseção/Campos; Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL); Associação Comercial e Industrial (Acic); e Sindicato do Comércio Varejista. Será no auditório da prefeitura, das 9h às 12h.

O secretário executivo do Procon, Carlos Fernando Monteiro, destaca que o evento, denominado “Encontro Conexão LGPD”, é destinado a empresários e consumidores em geral e terá um ciclo de palestras sobre a Lei Federal, que estabelece um conjunto de regras para coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais, em vigor desde setembro de 2020.

Os interessados em participar devem fazer a inscrição através do link publicado no portal da prefeitura. “Vamos falar sobre a importância dessa lei, explicando para os comerciantes que eles são responsáveis pelos dados do consumidor que ele armazena, como o CPF. Esses dados não podem vazar, pois pertencem ao titular e não às empresas que os coletam e, por isso, é preciso redobrar o cuidado”, assinala Monteiro.

“A proteção dos dados pessoais é um direito fundamental do indivíduo”, realça o secretário reforçando a proposta do encontro considerado “a oportunidade perfeita para se conectar com especialistas, aprender práticas essenciais e transformar a conformidade em um diferencial competitivo”. Também, o consumidor poderá ter noção dos seus direitos em relação ao uso dos seus dados e de medidas para evitar cair em golpes.

Estão programadas palestras com especialistas em LGPD e direito do consumidor; Networking com outros empresários e líderes do setor; Cases de inovação impulsionada pela proteção de dados; além de orientações sobre como a LGPD pode ser a chave para o sucesso em um mercado cada vez mais digital e exigente.