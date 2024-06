Campanha do HRC conscientiza sobre a importância da doação e segurança no ato - Foto César Ferreira/Secom

Campanha do HRC conscientiza sobre a importância da doação e segurança no ato Foto César Ferreira/Secom

Publicado 07/06/2024 14:11

Campos – A importância da doação de sangue é ressaltada na Campanha Junho Vermelho, dentro da programação pelo Dia do Doador de Sangue (14 deste mês), criado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O Brasil se mobiliza em prol da conscientização e Campos dos Goytacazes (RJ) está empenhado.

Em apoio ao Junho Vermelho, o Hemocentro Regional de Campos (HRC), anexo ao Hospital Ferreira Machado, intensifica a campanha de doação, destacando a necessidade contínua de manter os estoques de sangue abastecidos, especialmente durante o inverno e as férias escolares, períodos em que as doações tendem a diminuir.

Ao ressaltar a iniciativa, a assistente social do HRC, Maria Gonçalves, informa que todo tipo sanguíneo é necessário; mas observa que, no momento, o estoque está muito baixo em relação ao O negativo: “A pessoa que tem esse tipo de sangue pode doar para qualquer paciente”, orienta.

“Para situações de emergência, a presença desse sangue (conhecido como ‘doador universal’) no estoque é muito importante, porque é aquele sangue que atende imediatamente” aponta Maria Gonçalves ressalvando: “Mas tem um pormenor; o paciente que é O negativo só recebe O negativo; não pode ser outro tipo sanguíneo, não pode ser diferente”.

A assistente social justifica que, nesses casos específicos, são pacientes que estão aguardando para a realização de cirurgias cardíacas, ortopédicas, pessoas com anemia, já internadas e que precisam desse sangue: “Então, a presença desses doadores é urgente, é necessária”, enfatiza

UNIDADE MÓVEL - Para facilitar à reposição de estoque, o HRC disponibiliza unidade móvel, já com agenda definida para junho em vários municípios. Dia 11 estará em Dome (Porto do Açu), São João da Barra; Famesc, Bom Jesus do Itabapoana (18); Gran Services, Macaé (20); Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Campos (25); Macaé novamente (27); Praça São Salvador Campos (28).

As visitas podem ser agendadas pelos telefones (22) 98173-0463 e (22) 98175-2599, das 8h às 17h; ou pelo e-mail socialhemo2021@gmail.com. De acordo com Maria Gonçalves, antes da doação, a pessoa deve apresentar documento de identidade com foto e evitar alimentos gordurosos como leite e derivados, massas, frituras, ovos, maionese, sorvete, chocolate, entre outros, nas três horas que antecedem a doação.

As recomendações valem também para doações à tarde. “O doador também precisa estar em bom estado de saúde, ter entre 16 e 60 anos de idade, ou até 69 anos (caso tenha doado antes dos 60 anos) e pesar mais de 50 quilos”, acrescenta a assistente social realçando que o menor de idade deve estar acompanhado pelo responsável legal.