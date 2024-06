Além Paulo Hirano e Arthur Borges, reunião envolveu representantes de outros municípios - Foto Verônica Matos/Divulgação

Publicado 06/06/2024 18:03 | Atualizado 06/06/2024 19:04

Campos – A partir da próxima segunda-feira (10), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Campos dos Goytacazes (RJ) começa a funcionar, com nove ambulâncias, segundo o secretário de Saúde do município, Paulo Hirano. A definição aconteceu nesta quinta-feira (6), durante reunião da Câmara Técnica Setorial de Gestão de Saúde.

Um vídeo com informação de que ambulâncias do Samu enviadas para o governo de Campos estão paradas há um ano nas redes sociais. O subsecretário de Regulação em Saúde, Arthur Borges, desmente: “Na verdade, isso é uma inverdade; as ambulâncias do Samu não são de Campos, elas pertencem a um aparelho regional de oito municípios”.

Borges explica que, para que a Central e as ambulâncias funcionem é necessário que todos os municípios pactuem e estejam de acordo com os atos de funcionamento, desde administrativo ao técnico. Participaram da reunião desta quinta-feira, representantes de Campos, São Fidélis, Macaé, São João da Barra, Quissamã e Carapebus.

Paulo Hirano afirma que há dois anos e meio a equipe que compõe a Câmara Técnica vem se reunido para discutir a implantação do Samu. Ele destaca que, por orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, a instalação está sendo organizada envolvendo grupo de trabalho integrado por representantes de oito municípios do norte e noroeste fluminense.

REDE CONSOLIDADA - O gerenciamento está a cargo do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), que é presidido pela prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco. “Após dois anos, hoje conseguimos pactuar com representantes de todo norte fluminense e, a partir de segunda-feira, nossas ambulâncias do Samu Campos já estarão circulando pela nossa cidade”, garante Hirano.

“Agora, de uma vez por todas, estamos com a rede de urgência e emergência consolidada na região”, enfatiza o secretário reconhecendo: “Doutor Arthur Borges fez um trabalho árduo para que conseguíssemos ter esse avanço. A partir desse momento, está definitivamente implantado o Samu Regional. É Campos mais uma vez se mostrando ser o polo regional da assistência à saúde de toda a nossa região”.

De acordo com Borges, o próximo passo será finalizar a pactuação com as regiões: “Na verdade, a Central do 192 já funciona atendendo a população de forma adequada; a gente vai começar a pactuar agora com as regiões, no momento em que as cidades forem trazendo o número 192 para que seja uma central única e de Campos, regulados todos os pacientes da rede de urgência e emergência dos oito municípios participantes”.