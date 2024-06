Jogos foram disputados nas quadras poliesportivas do Instituto Federal Fluminense - Foto Alício Gomes/Divulgação

Publicado 09/06/2024 17:43

Campos – Composta de oito universidades, a Liga Universitária Campista foi aberta oficialmente nesse sábado (8), em Campos dos Goytacazes (RJ), com jogos disputados nas quadras poliesportivas do Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus-Centro. O evento é realizado pelo governo municipal, por meio da Fundação de Esportes.

A primeira rodada foi fechada neste domingo, com participação da Universidade Federal Fluminense (UFF), Institutos Superiores de Ensino do Censa (Isecensa), Universidade Estácio de Sá, Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Faculdade de Medicina de Campos, Universidade Salgado de Oliveira (Universo), IFF e Universidade Candido Mendes (Ucam).

As partidas de futsal e basquete estão programadas para os finais de semana, com fase classificatória nos dias 15 e 16 e as semifinais e finais de vôlei e handebol nos dias 22 e 23. No encerramento da Liga, haverá as semifinais e finais de futsal e basquete nos dias 29 e 30 deste mês.