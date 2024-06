Orlando Portugal explica critérios e orienta que órgão continua atendendo aos interessados - Foto Divulgação

Orlando Portugal explica critérios e orienta que órgão continua atendendo aos interessados Foto Divulgação

Publicado 07/06/2024 19:41 | Atualizado 07/06/2024 20:06

Campos – Microempreendedores individuais e microempresários do distrito de Santo Eduardo, prejudicados pelas fortes chuvas de março que causaram inúmeros estragos no distrito de Campos dos Goytacazes (RJ), já estão tendo a oportunidade de se reestruturar, por meio do Fundo de Desenvolvimento do Município de Campos (Fundecam).

Para tanto, por meio do Fundecam Emergencial, foi liberado crédito de R$ 210 mil, já tendo sido concedidos 14 créditos emergenciais para 63 empreendedores retomarem suas atividades. O trabalho no distrito foi encerrado dia 28; mas o atendimento aos inscritos continua nos altos da rodoviária Roberto Silveira.

O presidente do Fundecam, Orlando Portugal, lembra que a linha de crédito especial foi implementado pelo prefeito Wladimir Garotinho para ajudar os microempreendedores individuais e os microempresários das áreas atingidas pelas enchentes ocorridas em Campos no final do mês de março.

As normas estão publicadas em decreto publicado no Diário Oficial do dia nove de abril. “Para os microempreendedores individuais, o valor a ser financiado é de até R$ 15 mil, com juros de 2% ao ano; a carência é de seis meses, podendo o pagamento ser efetuado em até 48 meses, incluindo a carência”, explica Portugal.

PRIMEIRA ETAPA - No caso dos microempresários, o presidente pontua que o teto é de até R$ 50 mil, englobando R$ 20 mil para investimento fixo e R$ 30 mil para capital de giro, com juros de 6% ao ano, carência de seis meses e pagamento em 48 meses, incluindo carência.

“O prefeito Wladimir teve a sensibilidade de criar um projeto específico de recuperação emergencial das empresas de Santo Eduardo”, avalia Portugal relatando que o Fundecam esteve presente no distrito nos meses de abril e maio: “Vimos as oportunidades de estar junto a todos os empreendedores locais, explicando e dando oportunidades para que eles pudessem obter os recursos de fomento que o Fundecam pudesse disponibilizar”.

“A primeira etapa era in loco, em Santo Eduardo. No entanto, desde já, estamos à disposição não só de Santo Eduardo, como também de todo o município, com atendimento presencial de segunda a sexta, das 9h às 17h, nos altos da rodoviária Roberto Silveira”, enfatiza o presidente do órgão reconhecendo o empenho de todos os envolvidos no projeto.