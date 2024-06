Frederico Paes e Paulo Hirano (sentados) avaliam a importância do Samu no contexto regional - Foto Reprodução

Publicado 10/06/2024 16:06

Campos - Envolvendo Grupo de Trabalho integrado por representantes de oito municípios do norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) começou a funcionar em Campos dos Goytacazes nesta segunda-feira (10). A definição aconteceu na última na quinta-feira (6), durante reunião extraordinária da Câmara Técnica Setorial de Gestão de Saúde.

A decisão envolveu o secretário de Saúde de Campos, Paulo Hirano, e representantes dos municípios de São Fidélis, Macaé, São João da Barra, Quissamã e Carapebus. As nove novas ambulâncias foram na manhã desta segunda-feira na Praça do Santíssimo Salvador.

Segundo o vice-prefeito, Frederico Paes, o governo do estado ofereceu os veículos, ficando a cargo da prefeitura de Campos equipá-los. Confirmando o que Paulo Hirano havia informado, Frederico ressalta que a equipe que compõe a Câmara Técnica há cerca de dois anos e meio vinha discutindo a implantação do Samu.

“Por orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, o Serviço está sendo organizado no modelo de gestão por consórcio”, pontua o vice-prefeito realçando que o Samu em Campos é um marco histórico e supre uma necessidade regional.

“Sabemos da necessidade regional; Campos, como polo, vai estar liderando essa questão”. As ambulâncias vieram apenas como ambulâncias; todos os equipamentos foram colocados pela prefeitura de Campos, através da Fundação Municipal de Saúde”, relata Frederico.

SEDE REGIONAL - De acordo ainda com o vice-prefeito, já existem recursos previstos para construção de uma sede regional em Campos (por enquanto, funcional na Central de Regulação, próximo da Câmara Municipal); ele admite também o município articular, junto ao governo estadual, um helicóptero para reforçar e agilizar atendimentos especiais.

Paulo Hirano reforça que houve reunião com os prefeitos da Câmara Técnica para colocar o sistema em funcionamento. “Na verdade, o princípio do sistema de funcionamento do Samu é semelhante ao que a Secretaria de Saúde de Campos vem desenvolvendo, removendo pacientes para tratamentos em outros centros”.

O secretário enfatiza que o gerenciamento do grupo de trabalho para implantação do Serviço está a cargo do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), que é presidido pela prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco. “Realmente, é mais um ponto positivo na saúde pública do nosso município, com reflexo em nível regional”, resume o secretário.