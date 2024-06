Cristiano Berenger avalia que centralização do número 192 permitirá resposta mais ágil - Foto Divulgação

Cristiano Berenger avalia que centralização do número 192 permitirá resposta mais ágil Foto Divulgação

Publicado 11/06/2024 19:48

Campos – Um dia após o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Regional, com base em Campos dos Goytacazes (RJ) começar a atender, a equipe do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), responsável por regular as urgências médicas das duas regiões, avaliou da implantação.

A reunião envolveu também Consórcios Intermunicipais de Saúde e aconteceu na manhã desta terça-feira (11), no auditório da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), com a presença da secretária, Claudia Maria Braga de Mello, e do assessor técnico da secretaria, Eduardo Lenine.

O foco principal foi a implantação da Central de Regulação das Urgências da Região Norte de Saúde, que começou nessa segunda-feira (10, localizada em Campos; o estado forneceu as ambulâncias (nove) e a prefeitura os equipamentos e funcionários. A central está localizada em prédio próximo da Câmara Municipal, na região central da cidade.

No encontro desta terça-feira, representantes de consórcios de saúde compartilharam suas experiências e desafios na implantação do Samu em suas respectivas regiões. “A implantação da central foi fruto de um trabalho articulado de dois anos e meio, que envolveu a absorção dos serviços 192 municipais já existentes e que agora atenderão toda a região”, ressalta Vinicius Viana, secretário executivo do Cidennf.

O secretário explica que a iniciativa segue trâmites apontados pelo Ministério da Saúde e da SES-RJ. Ele assinala que a área de abrangência do Samu da Região Norte de Saúde do Estado do Rio de Janeiro envolve os municípios de Campos; Macaé; Conceição de Macabu; Carapebus; Quissamã; São Fidélis; São João da Barra e São Francisco de Itabapoana.

DENTRO DOS LIMITES - Viana relata que o serviço de regulação de urgência de Campos foi transferido para o espaço físico destinado à nova Central de Regulação Regional, através de um Termo de Cooperação Técnica com o Cidennf, permitindo uma gestão gradual das demandas regionais.

“Na última reunião da Câmara Técnica de Saúde do Cidennf, na presença de secretários de Saúde dos municípios consorciados, aprovamos o funcionamento desta central”, enfatiza o secretário reforçando: “Estamos seguindo orientação do Ministério da Saúde e da SES-RJ, adotando um modelo de gestão regionalizada através de consórcio”.

De acordo ainda com Viana, atualmente, cada município da Região Norte de Saúde realiza as atividades do 192 dentro de seus limites territoriais: “A nova Central de Regulação Regional visa centralizar essas atividades, integrando as ações e descentralizando as bases das ambulâncias conforme o Plano Estadual. Cristiano Berenger, diretor de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Cidennf, define como sendo um avanço significativo para a saúde regional.

“A centralização do número 192 em uma única Central de Regulação permitirá resposta mais ágil e eficiente às emergências, beneficiando todos os municípios envolvidos”, comenta Berenger concluindo: “Com a consideração e apoio da SES-RJ, estamos preparados para continuar trabalhando em estreita cooperação com as cidades para garantir que este sistema funcione plenamente”.

