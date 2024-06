Igreja (administrada pela Santa Casa) é um dos bens tombados de Campos e fica no centro da cidade - Foto Divulgação (j3 news.com)

Publicado 16/06/2024 13:03 | Atualizado 16/06/2024 13:04

Campos – Considerada um dos cartões postais e ponto turístico do patrimônio histórico do município, a Igreja Nossa Senhora da Lapa, às margens do Rio Paraíba, no centro da cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), passará por processo de revitalização, com apoio do governo municipal.

A igreja é administrada pela Santa Casa de Misericórdia e receberá nova pintura, seguindo as diretrizes de segurança e preservação do patrimônio histórico. A iniciativa envolve também a empresa Neves e Rangel Tintas, que cederá o material e ficará responsável pela execução do trabalho.

Uma reunião às 15h desta segunda-feira (17), na igreja, entre representantes da Secretaria de Turismo e da Santa Casa, oficializa a estratégia e anuncia a parceria. Por ser um dos bens tombados do município, o Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Campos (Coppam) teve que autorizar o serviço.

O subsecretário, Edvar Junior, afirma que sempre foi um apaixonado pelo patrimônio histórico e incentivador da cultura da cidade. “A Igreja da Lapa é um ponto turístico do município que vai ser recuperado, dentro das ações de revitalização do Centro Histórico de Campos, que têm a coordenação da Secretaria de Turismo”, pontua.

FATOS HISTÓRICOS - Edvar lembra que, em breve, a sede da secretaria de Turismo passará a funcionar no Cais da Lapa, próximo da igreja. Além da fachada, a parte externa do prédio também passará por procedimentos. O subsecretário recorre a dados históricos, para apontar que a construção da igreja começou em 1740.

“Possuía duas torres, mas em 1863 uma faísca elétrica fundiu a cruz das torres situadas no lado esquerdo do templo, causando sérias avarias”, resume acentuando que, em 1872, a estrutura foi reformada pela primeira vez e, no século XIX, o prédio serviu como sede do Liceu de Humanidades.

A localização exata da igreja é em uma curva, no bairro da Lapa, de frente para o rio; a instituição (também conhecida como Asilo da Lapa) tem seu trabalho voltado às meninas órfãs das comunidades de baixa renda. Trata-se de uma das mais antigas do município.

De acordo com postagem no site Brasil Viagem, “no prédio funcionou como um anexo do quartel do Destacamento de Milicianos; no século XIX, foi destinado ao Seminário”, até servir de sede do Liceu de Humanidades, tradicional colégio da rede estadual.