Estação de Tratamento de Água do bairro Coroa abastece a maior parte do município Foto Divulgação (Arquivo)

Publicado 15/06/2024 17:39 | Atualizado 15/06/2024 17:53

Campos – A manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro Coroa, pela concessionária Águas do Paraíba, poderá afetar o abastecimento na região central (e em bairros próximos) de Campos dos Goytacazes (RJJ neste domingo (16).

A orientação da empresa é que a população faça uso consciente da água durante esse período. As intervenções acontecerão de 5h às 17h e, segundo a concessionária, não afetarão nenhum distrito do município e nem as localidades do interior, que dispõem de unidades independentes de captação, tratamento e distribuição de água.

“As ações ocorrem periodicamente, visando melhorar o abastecimento da cidade”, explica a assessoria de imprensa pontuando que os bairros próximos ao centro de Campos poderão ser impactados em caso de alguma intercorrência, visto que a ETA Coroa é responsável pelo abastecimento da maior parte do município.

“A concessionária trabalhará visando manter as operações normalizadas”, assinala. Os trabalhos programados envolvem o remanejamento de redes para otimizar as operações de abastecimento. Para entrar em contato com a empresa, as opções mais acessíveis são WhatsApp (21) 97211-8064 ou 0800 772 0422.

“Equipes da concessionária estarão disponíveis e, caso seja necessário, serão disponibilizados caminhões-pipa para o abastecimento emergencial”, orienta a assessoria realçando: “Para esclarecimento de dúvidas ou solicitações, os clientes devem entrar em contato pelos canais de relacionamento”.