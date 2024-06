Através do projeto, os estudantes participam de diferentes atividades - Foto César Ferreira/Divulgação

Através do projeto, os estudantes participam de diferentes atividades Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 17/06/2024 17:03

Campos – O Projeto Reciclar na Rede, desenvolvido por meio do Programa Municipal de Meio Ambiente (Promea), em Campos dos Goytacazes (RJ), Já conta com 18.936 estudantes participando ativamente. Visa, entre outros pontos, promover coleta seletiva nas escolas da rede municipal de ensino e a inclusão social através da reciclagem.

O programa integra as secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia; Serviços Públicos; Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente; Subsecretaria de Meio Ambiente. Também está entre as propostas a educação ambiental através da coleta seletiva, com foco na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

A maior conscientização dos alunos referentes à limpeza pública e à destinação correta dos resíduos gerados nas escolas, nas residências e nas vias públicas é outro objetivo. A secretária de Educação, Tânia Alberto, aponta que em quase três anos, o projeto já recolheu cerca de seis toneladas de resíduos sólidos recicláveis nas unidades escolares.

“Recentemente, o projeto aumentou o número de escolas contempladas, passando de 22 para 35 unidades”, explica a coordenadora de Ciências da Natureza e Educação Ambiental da secretaria, Ísis Vivório, pontuando que todas as unidades ganham contêineres para a coleta de lixo seletivo, que recebe a destinação adequada e passa pelo processo de reciclagem.

VÁRIAS ATIVIDADES - A reciclagem acontece em parceria com cooperativas: “Esse dado é uma vitória para nós. Estão sendo coletados 40 contêineres por ano por unidade escolar. Recolhemos o equivalente a 2.000 quilos de resíduos sólidos por ano; ou seja, duas toneladas de resíduos deixaram de ser lançados por ano no ambiente e nas nossas vias públicas”, ressalta a coordenadora.

Íris assinala que, através da iniciativa, os estudantes participam de diferentes atividades, inclusive a visitação ao aterro sanitário: “O projeto também inclui a oferta de material didático para aplicação nas salas de aula. Os alunos conhecem, ainda, as cooperativas e visualizam aonde chegam os resíduos reciclados que eles separam na escola, na prática”, realça a Tânia.

Concluindo, Íris relata que, em sala de aula, são promovidas oficinas, palestras, gincanas, dinâmicas, alternando entre atividades virtuais e presenciais: “Os alunos podem entender exatamente o caminho que percorre o lixo e conhecer todo o processo de descarte e reciclagem”, assinala.