Na edição do Adora Campos de 2023, foi registrado recorde de público Foto Divulgação (arquivo)

Publicado 21/06/2024 13:14 | Atualizado 21/06/2024 14:09

Campos – Unidos em oração, com foco no cristianismo, por uma cidade mais abençoada. Este é o resumo da proposta do Festival Adora Campos, que acontecerá no próximo dia 29, na Praça do Santíssimo Salvador, em Campos dos Goytacazes (RJ), com o show do cantor gospel Davi Sacer e apresentação de ministérios locais.

Realizado pelo governo municipal, por meio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), o evento está na quarta edição e é coordenado por Ruan Barros, que ressalta: “Embora tenha programação gospel, o Festival Adora Campos é aberto a todas as denominações cristãs, ao público em geral; toda a prefeitura está envolvida para realizar mais esta edição”.

Ruan adianta que, para facilitar a locomoção da população, haverá ampliação no horário do transporte e extensão das linhas de ônibus: “A cada edição, estamos aprimorando a logística; vai ser uma noite muito especial de louvor e adoração”, realça.

Os detalhes foram definidos em reunião, nessa quinta-feira (20), no Teatro Trianon, envolvendo representantes de diversos órgãos do governo municipal; a abertura da programação será às 18h, com show do cantor gospel Davi Sacer (conhecido por seu talento vocal e suas interpretações impactantes) e apresentação de ministérios locais.

CRIADO EM 2021 - Segundo Ruan, Davi já fez parte do Toque no Altar, grupo gospel que é referência no cenário evangélico brasileiro: “Com o grupo, Davi participou de diversos álbuns de sucesso, incluindo ‘Restitui’ (2004) e ‘Deus de Promessas’ (2005), que se tornaram verdadeiros sucessos na música gospel nacional”, resume.

A reunião contou com a presença da presidente da FCJOL, Fernanda Campos; Ruan Barros; secretário de Ordem Pública, Maxwell de Araújo; secretária de Serviços Públicos, Simone Muniz; chefe de Gabinete do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, Fabrício Moura; responsável pelo Setor de Eventos da Ordem Pública, Josimairy Gonçalves; subcomandante da Guarda Civil, Thennyson Coelho; diretor de Eventos e o diretor financeiro da FCJOL, respectivamente Carlos Victor Ribeiro e Fabio Mattos.

O Festival Adora Campos foi criado no primeiro ano da administração de Wladimir Garotinho (2021), com o objetivo de integrar as denominações cristãs, independente de denominações. Ruan lembra que já se apresentaram nomes de destaque do cenário gospel nacional e mundial, como Sarah Beatriz, Gabriela Rocha e a jovem Maria Marçal, sempre registrando recorde de público a cada ano.