O certificado foi entregue a Wladimir por Grimaldo Ferreira, que ressaltou o mérito de Campos - Foto César Ferreira/Secom/Divulgação

Publicado 20/06/2024 18:20

Campos – O modelo de gestão – com boas práticas de governança e responsabilidade socioambiental – de Campos dos Goytacazes, garante ao maior município em extensão territorial do Estado do Rio de Janeiro o Selo Caixa Gestão Sustentável - graduação Topázio.

Dos mais de 5.500 municípios brasileiros, apenas 110 possuem o selo; no estado do Rio, somente Campos e a capital fluminense têm o certificado. A entrega foi feita ao prefeito Wladimir Garotinho, nesta quinta-feira (20), pelo superintendente Executivo da Caixa, Grimaldo Ferreira.

Nas justificativas, são certificadas a gestão responsável de Campos na melhoria da qualidade de vida do cidadão e a otimização do uso de recursos naturais geridos pelo governo”. O Selo da Caixa é dividido nos níveis Cristal, Topázio, Safira e Diamante. Campos obteve 73 pontos, ficando à frente da cidade do Rio, que obteve 70.

“É uma grande conquista para Campos e é com muita alegria que recebo o certificado, um selo de gestão sustentável oferecido pela Caixa Econômica para os municípios”, comemora Wladimir realçando: “Dos mais de cinco mil municípios do Brasil, pouco mais de 100 receberam o selo, tiveram esse reconhecimento; Campos, hoje, é o que tem a maior nota de gestão sustentável da Caixa”.

MAIOR NOTA - O prefeito lembra-se do estado em que encontrou o município, ao assumir o governo: “Encontramos a cidade em estado precário; foram muitos os desafios que enfrentamos. Portanto, é com muito orgulho que recebo esse certificado e compartilho com nossos cidadãos”.

Grimaldo Ferreira reforça a manifestação de Wladimir, ao falar da conquista do município: “Campos está com a maior nota do Estado, com 73 pontos, e é muito bom estar comemorando essa conquista". Ele destaca que, com o selo, o município pode ter condições diferenciadas na contratação de serviços e de produtos bancários, proporcionais ao nível alcançado.

O superintendente da Caixa explica que entre as boas práticas que fazem parte dos indicadores para a obtenção do selo, estão 21 distribuídos nas categorias ambiental, social, governança e climática, observando ações de combate à pobreza, proteção do meio ambiente e do clima. O secretário de Fazenda, Márcio Morales, também participou da solenidade de entrega do certificado.