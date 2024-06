Pascoutto aponta que soltura de fogos de artifício é outra coisa incluída no pacote de alertas - Foto Secom (Roberto Jóia/arquivo)

Publicado 23/06/2024 19:38 | Atualizado 23/06/2024 19:47

Campos – Todo cuidado é pouco, para que as festas caipiras (realizadas principalmente nos meses de junho e julho) não sejam marcadas por situações lamentáveis. O alerta é do secretário municipal de Defesa Civil de Campos dos Goytacazes (RJ), Alcemir Pascoutto, com foco nas fogueiras e ações proibidas por lei, como a soltura de balões.

Pascoutto ressalta que soltar balões é considerado crime ambiental. Ele recomenda que a segurança dos eventos típicos deve sempre ser priorizada, considerando, geralmente, atraem um grande público, desde crianças a idosos. “Com todas essas situações envolvendo um grande número de pessoas, é importante que estejamos atentos a algumas observações importantes”, assinala.

O secretário ratifica que não se pode abrir mão da segurança do evento: “Essa segurança já começa quando nós temos respeito a determinados requisitos que nós sabemos que não pode acontecer. Por exemplo, soltura de balões; nós estamos num período de estiagem onde a facilidade para que os balões que são soltados por ocasião dessas festas provoquem incêndios”.

“Nossa região tem uma área extensa de produtores rurais, e esses balões alcançam longas distâncias”, observa Pascoutto que chama atenção também para acendimento incontrolado de fogueiras. Orientação da Defesa Civil é que fogueira esteja em uma área segura.

“É importante que a fogueira esteja localizada em uma área segura; até porque, os enfeites que normalmente são montados em uma área destinada às brincadeiras são feitos com produtos de fácil combustão”, exemplifica o secretário enfatizando: “Assim sendo, a fogueira tem que estar localizada numa área totalmente segura”.

ATENÇÃO ESPECIAL - Fogos de artifício são também preocupantes, segundo Pascoutto: “A soltura de fogos de artifício é outra coisa incluída nesse pacote que merece uma atenção especial. Como foi dito, temos muitas bandeirinhas, muitos enfeites que facilmente podem pegar fogo e trazer perigo para as pessoas que estão ali para se divertir”.

Atenção às crianças que normalmente se desprendem dos pais é outro fator apontado pela Defesa Civil: “Para que tenhamos uma festa junina aonde possamos extrair aquilo de melhor em termos de diversão, é preciso que estejamos muito atentos à questão da prevenção e da segurança”, reforça Pascoutto.

A Defesa Civil resume: “Para segurança e prevenção de acidentes em festas juninas, são essenciais: não acendera fogueiras ou soltar rojões próximos à copa de árvores e fiações elétricas; controlar a altura de fogueiras; não armazenar fogos de artifício em casa; não soltar fogos de artifício dentro da fogueira; não soltar balões ou ensinar crianças sobre a prática; ensinar as crianças como elas podem brincar de forma segura com bombinhas e estalinhos”.