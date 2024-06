Felipe Knust representou o governo no Caminhos para o Desenvolvimento, nesta quarta-feira - Foto Maria Clara Correia/Divulgação

Felipe Knust representou o governo no Caminhos para o Desenvolvimento, nesta quarta-feira Foto Maria Clara Correia/Divulgação

Publicado 26/06/2024 18:20

Campos – A participação no projeto Prefeitura Empreendedora - com destaques em políticas públicas de apoio ao empreendedorismo, desburocratização, incentivo aos micro e pequenos negócios e geração de empregos - garante prêmio ao governo de Campos dos Goytacazes (RJ).

Iniciativa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o prêmio foi entregue nesta quarta-feira (26), durante a terceira edição do Projeto “Caminhos para o

Desenvolvimento RJ”, promovido no Rio de Janeiro.

As principais ações desenvolvidas pela prefeitura de Campos foram apresentadas pelo subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Felipe Knust, em painel dedicado à apresentação de resultados, focalizando, entre os destaques, a geração de 10.032 empregos com carteira assinada.

O número está nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego. “Depois de registrar saldo negativo de 1.280 vagas em 2020, Campos avançou com a abertura de 1.280 postos de trabalho em 2021, 4.089 postos em 2022 e 4.008 em 2023”. Neste ano, o saldo positivo até maio foi de 655 vagas. contabiliza Knust.

A formalização de Microempreendedores Individuais (MEIs) está também no quadro de avanços apontados pelo subsecretário: “O número saltou de 28.252 MEIs no final de 2020 para 37.201 em dezembro de 2023, um aumento de 31%; crescimento que se deveu a diversos fatores, como a revitalização do Espaço do Empreendedor”.

Constam ainda dos exemplos: aumento no número de empresas abertas no município; a abertura de uma sala da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) no espaço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico; e adesão de Campos à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), em 2021, que permitiu ao município reduzir de um mês para um dia o tempo médio de emissão do alvará.

RECONHECIMENTO - “O Prefeitura Empreendedora é mais um ponto de referência em boas práticas do Sebrae em nível nacional que estamos implantando na nossa cidade”, ressalta o subsecretário exaltando que o prêmio é um avanço importante.

“Esse prêmio reconhece todo o esforço feito pelo prefeito Wladimir Garotinho para fortalecer a economia de Campos, com geração de emprego e renda para a população”, realça Knust pontuando: “O bom resultado é fruto da ação conjunta de várias secretarias; estamos muito felizes e vamos avançar cada vez mais em boas práticas de gestão no nosso município”.

Na avaliação do secretário Mauro Silva, o compromisso com o desenvolvimento de Campos promoveu um ambiente muito mais favorável aos novos investimentos e fortalecimento dos empreendimentos locais: “Graças ao esforço da gestão Wladimir e à parceria de sucesso com o Sebrae, estamos percebendo um avanço na criação de oportunidades e diversificação das atividades econômicas”.

Mauro Silva enfatiza: “Continuaremos trabalhando incansavelmente para fortalecer a economia e garantir um futuro próspero e sustentável para os cidadãos”. As agendas de sucesso, parcerias e o compromisso de Campos com o desenvolvimento do pequeno negócio local como um grande impulsionador da economia são destacados pelo coordenador regional do Sebrae, Guilherme Reche: “Isso faz com que a gente mire um futuro cada vez mais promissor e produtivo”.

Reche relata que o Sebrae em Campos também tem trabalhado a educação empreendedora nas escolas, incentivando as crianças e jovens a tomar decisões cada vez mais exitosas e futuramente possam empreender com sucesso e responsabilidade: “Tenho a certeza de que o município de Campos, o prefeito e seus secretários estão comprometidos em fazer essa sociedade dar certo”, conclui.