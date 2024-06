João e Miguel (expondo as medalhas) tiveram apoio do Vida/Esporte é Vida - Foto Esporte é Vida/Divulgação

Publicado 24/06/2024 19:19 | Atualizado 24/06/2024 19:28

Campos – Considerada a maior e mais importante competição da modalidade do Brasil, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jtsu Crianças (CBJJ) rendeu duas medalhas de ouro para Campos dos Goytacazes (RJ), nesse domingo (23), em São Paulo, conquistadas por dois atletas alunos do projeto Caneca Jiu-Jtsu, com o apoio do Movimento é Vida/Esporte é Vida, desenvolvido pelo governo municipal.

Os medalhistas são João Gabriel dos Santos, de 15 anos, bicampeão brasileiro faixa verde, peso leve - até 56 quilos; e Miguel Laurindo, 12 anos, campeão brasileiro faixa laranja, peso pesado- até 56 quilos. Ambos vinham se preparando, há dois meses, para o campeonato.

A preparação constou de estratégias, musculação e acompanhamento nutricional junto aos professores e profissionais do projeto que atende a mais de 150 crianças e adolescentes; fica no Parque São Silvestre, em Guarus, e há nove anos resgata e transforma a vida de jovens em situação de vulnerabilidade social.

O professor Matheus Galácio explica que a arte marcial japonesa, que utiliza diferentes técnicas e golpes corporais para derrotar ou imobilizar o oponente, traz com ela ensinamentos de conduta e respeito, fundamentais para os jovens: “Graças a essa preparação e ao apoio da Prefeitura de Campos, os jovens vêm se destacando a cada dia”, ressalta.

Galácio considera o projeto de extrema importância na vida dos alunos, “como instrumento de resgate e transformação social, como forma de suporte e incentivo para que sigam no caminho certo”. O Vida/Esporte é Vida faz parte dos programas da Fundação Municipal da Infância e da Juventude.