Os policiais encontraram todo o material escondido no telhado da creche escola - Foto Reprodução 8º BPM

Publicado 26/06/2024 20:09

Campos – Uma denúncia anônima levou policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) a apreender grande quantidade de drogas, nesta quarta-feira (26), em uma creche, no Parque Santa Helena, no município de Campos dos Goytacazes (RJ). Foram 41 tabletes de maconha; 473 pedras de crack; 2.100 buchas de maconha; 130 pinos de cocaína e cinco balanças de precisão.

As drogas estavam escondidas no telhado da creche e foram encaminhadas à 146 Delegacia Legal de Guarus; não houve prisão; a ação contou com apoio do Serviço Reservado do Comando de Policiamento de Área (CPA). Em nota, a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia do município informa que está colaborando com as investigações conduzidas pela Polícia Militar.

A diretora da Creche Escola solicitou reforço da Guarda Civil Municipal e do 8º BPM no local, para que as aulas sejam mantidas de forma segura e os alunos não sejam prejudicados. Segundo a secretaria, o projeto Ronda Escolar da Guarda Civil continua patrulhando diariamente nas unidades da rede municipal, para inibir atos ilícitos no entorno e interior da unidade.

A nota destaca ainda que o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) também está presente nas escolas: “Consiste num esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a Escola e a Família, visando ensinar aos estudantes habilidades para tomada de boas decisões”.

Segundo a secretaria, os alunos são orientados a conduzir suas vidas de maneira segura e saudável, a respeitar os outros e a escolherem conduzir suas vidas livres do abuso de drogas, da violência e de outros comportamentos perigosos. “O Programa Saúde na Escola (PSE) também desenvolve diversos projetos voltados à temática das drogas nas unidades escolares”.