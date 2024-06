A operação aconteceu em quatro bairros sendo rebocados vários veículos em estado de abandono - Foto Rodrigo Silveira/Divulgação

Publicado 28/06/2024 21:16 | Atualizado 28/06/2024 21:31

Campos – Com a proposta de remover veículos em situação de abandono nas ruas e avenidas de Campos dos Goytacazes (RJ), a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Secretaria de Ordem Pública iniciaram, nesta sexta-feira (28), a Operação Hygia (que em grego significa “limpeza”).

As ações – com cerca de 20 homens e dois reboques – aconteceram nos Parques Leopoldina, Julião Nogueira, Nova Brasília e Caju.

O resultado deverá ser divulgado neste sábado (29); mas, parcialmente, a informação é de que já foram rebocados seis veículos, com projeção de chegar a pelo menos dez, até o final da etapa. No Parque Julião Nogueira, um carro com anotação de roubo foi rebocado e a ocorrência encaminhada à 134ª Delegacia de Polícia, no Centro, para investigação.

A Polícia Civil apurou que o carro teria sido furtado, mas o proprietário conseguiu recuperar e não havia dado baixa na ocorrência. Após o procedimento, o proprietário tirou o carro da rua e colocou no quintal de casa. Um mapeamento feito pela Ordem Pública identificou que Campos tem cerca de 100 veículos irregulares e que estão obstruindo vias na cidade.

Coordenador e gerente de transporte interno e trânsito, o guarda municipal Leonardo Batista Simões orienta que a população pode denunciar o problema pelo telefone 153; ele observa que, após a divulgação da primeira operação, a população tem denunciado os veículos em estado de abandono.

“Estamos removendo os veículos para o pátio; eles causam uma série de transtornos e a população solicita esse apoio da Guarda Municipal”, explica Simões acrescentando que a Ordem Pública está subsidiando a GCM com informações de alguns veículos que já estavam desde o ano passado abandonados em via pública.

ORDENAMENTO - “Desde a primeira remoção, nós já temos 52 solicitações de remoção e 10 veículos removidos, ou seja, estamos dentro da nossa capacidade operacional, fazendo com que a população espere”, assinala o coordenador. O secretário de Ordem Pública, Maxwell de Araújo, aponta a questão da mobilidade.

“Quando falamos na questão dos carros abandonados, estamos falando do ordenamento da cidade e da mobilidade, além da questão da segurança”, comenta enfatizando que esses carros também servem para que as pessoas que quiserem fazer algum ato delituoso usem como esconderijo ou escondam algum material ilícito.

“Temos cerca de 100 carros mapeados e, com apoio da Guarda Municipal, vamos fazer a retirada deles”, resume Araújo detalhando: “O depósito público, localizado no Parque Cidade Jardim, possui aproximadamente sete mil metros quadrados e conta com o auxílio de 36 câmeras de segurança”.