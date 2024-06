Prefeitura de Campos vem antecipando os salários e primeira parcela do 13º há três anos - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 27/06/2024 18:03 | Atualizado 27/06/2024 18:11

Campos – “É com planejamento e responsabilidade que vem sendo possível efetuar o pagamento em dia para os servidores, desde janeiro de 2021”, destaca o destaca o secretário de Administração e Recursos Humanos de Campos dos Goytacazes (RJ), Fellipe Augusto Almeida, ao anunciar que os salários de junho e a primeira parcela do 13º estarão depositados nesta sexta-feira (28).

“Com esses pagamentos, estão sendo injetados mais de R$ 169 milhões na economia local, contribuindo para a geração e manutenção de empregos em setores como o comércio, construção civil, entre outros”, destaca o secretário, lembrando que a antecipação dos salários e da primeira parcela do 13º do quadro permanente e cargos comissionados vêm sendo feita há três anos.

Almeida realça que, ao pagar dentro do mês, o prefeito Wladimir Garotinho cumpre o compromisso assumido com os servidores estáveis, cargos comissionados, prestadores de serviço e estagiários, de seguir o calendário estabelecido pela Secretaria de Administração.

“Com o pagamento da folha do mês da prefeitura e o adiantamento da primeira parte 13º, em torno de R$ 169 milhões, contribui para fazer girar a economia”, ratifica o secretário enfatizando que a decisão do governo contribui para a evolução do município e cumpre uma função social muito importante.

“No ano passado, a prefeitura realizou três concursos públicos contemplando várias carreiras profissionais, o que não acontecia há 11 anos”, destaca Almeida acentuando que os primeiros profissionais a serem aprovados em concurso e convocados foram os Educadores Sociais, que já estão trabalhando.

VALORIZAÇÃO - “Entendemos que a realização de concurso oferece a todos a oportunidade de ingressar no serviço público tendo seus direitos assegurados e estabilidade profissional”, assinala o secretário relatando que pagamento em dia dos vencimentos, além dos direitos, fazem parte do programa de valorização do servidor de Campos.

Na avaliação do economista Ranulfo Vidigal, diretor de Indicadores Econômicos e Sociais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a folha de pagamento do governo de Campos é muito importante para a economia: “A prefeitura responde por cerca de 25% da massa de salários que circula mensalmente na cidade”, contabiliza.

“Nesse contexto, adiantar a primeira parcela do 13º salário garante demanda agregada adicional para um dos setores mais empregadores da cidade, o comércio varejista”, exemplifica o economista lembrando que o município tem se mantido no ranking em geração de empregos.