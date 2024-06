Na terceira edição do Adora Campos, no ano passado, o número de adoradores foi recorde - Foto César Ferreira (arquivo)

Publicado 28/06/2024 19:36

Campos – “Ninguém Explica Deus”, “Os Sonhos de Deus” e “Tá Chorando Por quê?” marcam os sucessos da banda Preto no Branco, que se apresenta na noite deste sábado (29), em Campos dos Goytacazes (RJ), por conta da 4ª edição do Festival Adora Campos, na Praça do Santíssimo. A realização é do governo municipal, por meio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima.

O cantor gospel Davi Sacer, que seria a atração principal, cancelou a participação em função do falecimento da sua mãe. Por meio das suas redes sociais, o prefeito Wladimir Garotinho anunciou a mudança na programação nessa sexta-feira (28): “Infelizmente, tivemos um problema com o cantor Davi Sacer; a mãe dele faleceu no dia de hoje”.

“Davi não vai poder estar presente conosco no Adora Campos, mas a própria produção do cantor nos ofereceu a banda Preto no Branco, que também é muito boa, e estará conosco”, explica Wladimir ressaltando: “Temos que respeitar esse momento de luto do Davi Sacer; teremos, então, a banda Preta no Branco e os ministérios locais”.

O início da adoração está previsto para as 18h. O coordenador, Ruan Barros, afirma que a expectativa é de mais uma edição de sucesso, com a presença de diferentes congregações na exaltação da fé. “A intenção do Adora Campos é promover a união entre as diferentes igrejas e congregações do município”.

Ruan resume que serão diversos ministérios locais, pastores e evangelizadores “num só propósito, louvar ao Senhor”. Sobre a banda Preto no Branco, ele pontua que foi lançada em 2015 e é considerada uma das principais do Brasil. “O conjunto se intitula protestante, porque, além de cantar letras com mensagens cristãs, faz abordagens sociais com suas músicas”.

TRANSPORTE - Composto por Lorena Fadi, Silas Simões e Luã Freitas, o grupo musical possui, aproximadamente, quatro milhões de inscritos no YouTube, onde seus vídeos já ultrapassaram um bilhão de visualizações. Segundo Ruan, haverá também a participação de ministérios de igrejas e congregações locais; entre eles o da Segunda Igreja Batista do Jardim Carioca (SIBJC- Music); Adoradores (Igreja Sara Nossa Terra- Campos); e Menorah.

Para facilitar o acesso ao local do evento, o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) providenciou reforço de ônibus, a partir das 18h. O presidente do órgão, Nelson Godá, explica que os operadores do Sistema de Transporte Coletivo Municipal de Passageiros (concessionárias e vans) foram oficiados para o cumprimento da medida até uma hora e meia após o término dos shows.

“Haverá fiscalização presencial para averiguar se as empresas e os permissionários estarão atendendo à determinação feita pelo órgão”, garante Nelson realçando que o atendimento também será por meio de câmeras de monitoramento da Central de Mobilidade Urbana, que já funciona no IMTT”.