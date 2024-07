Cartuchos teriam sido adquiridos de forma correta, mas o transporte estava irregular - Foto PF/Divulgação

Publicado 01/07/2024 20:40

Campos – Embora a princípio possa ter sido adquirido de forma legal em uma loja de armas a munições na cidade do Rio de Janeiro, 17 mil cartuchos de diversos calibres, apreendidos pela Polícia Federal (PF), em Campos dos Goytacazes (RJ), nesse domingo (30), estariam sendo transportados irregularmente por um casal.

De acordo com a PF, o material havia sido comprado legalmente em uma loja autorizada; quem o transportava (sob alegação de que seria comercializado no município de Itaperuna, vizinho a Campos) não possuía a documentação necessária para o transporte e comercialização.

O casal foi detido durante uma operação de rotina da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, integrada pelas Polícias Federal, Civil e Militar, que atua no enfrentamento ao crime organizado e violento no estado do Rio de Janeiro.

Na abordagem, os agentes descobriram os cartuchos escondidos no veículo. São o 17 mil munições calibre 12 milímetros (mm), 100 calibre 9mm e 100 de calibre 38, correspondente a cerca de 6% da população de Itaperuna, que tem aproximadamente 103 mil habitantes e Fica na região noroeste fluminense.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Federal em Campos e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde aguardarão julgamento. O caso está sendo investigado; porém, não se tem conhecimento, ainda, de nomes dos presos nem da loja onde as munições foram adquiridas.

A PF lembra que o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826) define critérios para posse, porte e comercialização de armas e munições. Observa que em 2019, por meio do Decreto nº 9.847, houve flexibilização de alguns ítens, sendo, no entanto, mantida a necessidade de documentação para transporte e venda intermunicipal de cartuchos.