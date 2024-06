Everaldo Reis fez um resumo sobre os pontos históricos da região do centro de Campos - Foto Turismo/Divulgação

Publicado 30/06/2024 16:02

Campos – O lançamento do projeto “Museu na sua escola” e um City Tour ao Centro Histórico e marcaram, nesse final de semana, o encerramento da programação em comemoração ao 12° aniversário do Museu Histórico de Campos dos Goytacazes (RJ), pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (Fcjol).

O projeto foi lançado na noite de sexta-feira (28), no Auditório Maria Helena Gomes; a proposta é levar exposições itinerantes do museu para as escolas públicas do município. Em seguida, no pátio interno do Solar do Visconde de Araruama, houve apresentação do músico Eugênio Martins.

Participaram da solenidade a coordenadora do museu, Graziela Escocard; historiadora do museu, Thalita Fagundes; responsável por projetos infantis da Fcjol, Maria Luiza Brotinho; e representante da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), Ana Raquel Pourbaix.

Sobre o lançamento do projeto, Graziela Escocard comenta: “Encerramos o penúltimo dia da programação festiva apresentando um novo projeto que levará nossas exposições até as escolas públicas do município e ao som do talentoso músico Eugênio Martins. Estamos muito felizes com o comparecimento da comunidade, em nossa comemoração”.

CITY TOUR - No encerramento da comemoração, nesse sábado, o City Tour ao Centro Histórico do município, com o guia de turismo Everaldo Reis, abriu a programação, às 9h; foi oferecido pela Secretaria Municipal de Turismo. Houve, também, cerimônia de recebimento de doação de quadro do Tenente Coronel Cardoso, do pintor Clóvis Arrault, ao museu; e apresentação musical com o pianista Ivan Glória e convidados.

Com saída do museu (na Praça São Salvador, no centro da cidade), o grupo que participou do passeio circulou pelo calçadão; seguiu até a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Rua Treze de Maio; Rua João Pessoa, em direção ao Mercado Municipal; Hotel Amazonas; e retornou ao museu.

O subsecretário de Turismo, Edvar Chagas Junior, explica que o objetivo da visita guiada é fazer com que as pessoas tenham interesse em conhecer a história do município e, a partir daí, criar o pertencimento: “Aproveitamos o aniversário do museu para mais uma vez explorar o Centro de Campos”, pontua.