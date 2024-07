Toda estratégia foi definida durante reunião ampla realizada na última sexta-feira - Foto Diego Dumas/Divulgação

Toda estratégia foi definida durante reunião ampla realizada na última sexta-feira Foto Diego Dumas/Divulgação

Publicado 02/07/2024 19:31 | Atualizado 02/07/2024 19:54

Campos - Com 15 posições e cerca de 300 câmeras espalhadas em locais estratégicos da cidade, um o Centro de Controle Operacional (CCO) reforça o sistema de segurança pública de Campos dos Goytacazes (RJ), a partir das 16h de quinta-feira (4). Será instalado no Boulevard Shopping, por iniciativa do governo municipal.

O espaço proporcionará a todas as forças de segurança trabalhar em conjunto, com equipamentos distribuídos de acordo com a mancha de ocorrências e gargalos de trânsito, definidos em reuniões de trabalho, na última sexta-feira (28), nos altos da Rodoviária Roberto Silveira, no centro da cidade, envolvendo todos os órgãos integrantes.

Entre os participantes estavam representantes do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT); Guarda Civil Municipal (GCM); Secretaria de Ordem Pública; Defesa Civil; Corpo de Bombeiros; Polícias Federal, Militar, Civil, Rodoviária Federal e Exército. O CCO contará com um serviço de duração de 24 horas, reunindo segurança urbana e trânsito.

O prefeito Wladimir Garotinho explica que a atuação obedecerá a uma estratégia de agilizar e qualificar o monitoramento, vigilância e atendimento à população: "Será um salto de qualidade para a nossa cidade, que contará com o CCO mais moderno de todo o interior do estado do Rio de Janeiro", resume.

O prefeito pontua ainda que a unidade contará com 150 pontos de coleta de imagem padrão para ambientes abertos; 20 pontos com câmeras de longo alcance para coleta de imagem, com visão panorâmica, movimento multidirecional, zoom, rastreamento de ocorrência e gravação remota de imagens.

RESOSTAS RÁPIDAS - “Também terá 50 pontos com visão panorâmica de alta definição, com capacidade de interpretar letras e números e convertê-los em dados, interpretar placas de veículos, com zoom e inteligência artificial embarcada; além de 20 câmeras de reconhecimento facial”, acrescenta Wladimir realçando que as 130 câmeras instaladas nos semáforos inteligentes serão integradas ao sistema.

O presidente do IMTT, Nelson Godá, justifica que há estudos apontando que os monitoramentos nas grandes cidades têm obtido resultados positivos: "E não será diferente em Campos; estamos falando da implantação de algo mais moderno e tecnológico jamais visto na cidade”.

Godá destaca que, com esse amplo monitoramento, o governo municipal estará contribuindo na redução da criminalidade e buscando cada vez mais melhorias no trânsito, “bem como dar respostas rápidas às ocorrências que por ventura surjam, tendo em vista que os órgãos estarão todos integrados para tomadas de decisões".