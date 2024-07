Nicole Thuin é colecionadora de medalhas e troféus, tendo conquistado cinco no Brasileiro - Foto Divulgação

Publicado 03/07/2024 17:29 | Atualizado 03/07/2024 17:38

Campos - Organizado pela Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro, o Campeonato Estadual de Natação será aberto na próxima sexta-feira (5), na piscina do Vasco da Gama, na capital fluminense. Estarão competindo cerca de 600 atletas, seis deles de Campos dos Goytacazes.

A expectativa é de que Campos obtenha destaque no pódio, principalmente, porque entre os representantes do município (todos do pólo do Flamengo) está Nicole Thuin, que apesar de ter 14 anos de idade é uma colecionadora de medalhas e troféus.

No início de junho, ao participar do Campeonato Brasileiro, em Salvador, Nicole conquistou medalha de ouro nos 50 metros livre, além de três medalhas de prata e uma de bronze. Os irmãos dela, Lucca e Cauã também estarão competindo no Estadual, na categoria Petiz 1, além de Luca Henriques.

Dois outros campistas que fazem parte da equipe são Lucas Manhães e Lis Henriques que, da mesma forma que Nicole, disputam na categoria infantil 2. Os nadadores campistas treinaram pesado no Polo do rubro-negro que funciona no Clube Saldanha da Gama, em Campos, sob a orientação dos técnicos Jacy Salles e Ilana Ducan. Eles viajam para o Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (4).

Lucca vai competir nas provas 100m costas, 50m livre, 200m medley, 50m borbo, 50m costas, 100m borbo; Cauã: 100m costas, 50m livre, 100m livre, 50m borbo, 50m costas; Luca Henriques: 100m peito, 50m livre, 100m livre, 50m borbo, 50m peito; Lis Henriques: 50m livre, 100m livre, 50m peito, 100m peito; Nicole: 50m livre, 100m livre, 200m livre, 50m borboleta, 100m borboleta; Lucas Manhães: 50m livre, 100m livre, 50m borboleta, 100m borboleta, 50m costas, 100m costas.