Na avaliação de Felipe Knust, o projeto tem potencial para fomentar a economia do município Foto Gustavo Araújo/Divulgação

Publicado 03/07/2024 19:22

Campos - Fomentar o desenvolvimento de empresas locais, a partir da concessão de benefícios para a participação em licitações é a proposta do governo municipal, ao ter lançado, nessa terça-feira (2), o programa “Campos compra de Campos”. O decreto foi publica está no Diário Oficial do município desta quarta-feira (3).

A publicação contém informações de como o programa vai funcionar, incluindo os critérios estabelecidos pela administração municipal para a adesão pelas microempresas e empresas de pequeno porte. A iniciativa envolve a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Setor de Licitação, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/RJ).

O lançamento aconteceu no auditório do governo, durante o curso “Como fornecer para a Prefeitura de Campos”. Segundo o secretário Felipe Knust, o objetivo foi capacitar os fornecedores de produtos e serviços para a administração pública e os interessados em começar a atuar na área.

Além de Knust, participaram o presidente do Fundo de Desenvolvimento do Município de Campos (Fundecam), Orlando Portugal; secretário de Qualificação e Emprego, Marcelo Mérida; presidente da Comissão de Contratação, Marcelo Monteiro; coordenador regional do Sebrae no Norte Fluminense, Guilherme Reche; consultor do Sebrae/RJ André Netto; e consultor da Licitanet Bríssio Reis.

O secretário explica que a Licitanet é a plataforma onde são feitas as licitações eletrônicas. “É um prazer poder apresentar esse grande projeto, que certamente vai fomentar a economia do município. Como agentes públicos queremos colocar nossos fornecedores em primeiro lugar. Aproveito para agradecer a parceria do Sebrae, que sempre ressalta para o Brasil as boas práticas implementadas por Campos”, relata Knust.

Marcelo Monteiro destaca que “Campos compra de Campos” é um programa pioneiro no estado do Rio de Janeiro no que – realça - diz respeito à licitação restrita, que é aquela destinada a pré-qualificados, ou seja, que tiverem condições de cumprirem com as obrigações contratuais.

POSSIBILIDADES - “O principal objetivo desse projeto é incentivar as empresas locais a participarem das licitações para que os recursos fiquem no município e as empresas vencedoras sejam daqui e não de outras cidades”, assinala Monteiro contabilizando que, em 2023, foram realizados 152 processos licitatórios, que somaram em valores de negócio R$ 1.427.774.455,71.

“Esse foi o valor que o município colocou na mesa, mas apenas 336 empresas, que não são 336 empresas de Campos, conseguiram se enquadrar”, acrescenta Monteiro exemplificando: “Quando a gente olha os fornecedores de Campos, os números dos processos homologados, ou seja, empresas efetivamente contratadas, não representam 1% do volume de negócios”.

Na avaliação do coordenador regional do Sebrae no Norte Fluminense, Guilherme Reche, as agendas realizadas em parceria com a prefeitura são bem produtivas: “Política pública eficiente é aquela que gera negócios para o ambiente local; que realmente traz condições para que todos os empresários possam ampliar o seu mercado, ampliar a sua geração de faturamento, por meio das oportunidades que esse grande demandante de produtos e serviços coloca no mercado”, comenta.

Reche enfatiza que o “Campos compra de Campos” traz uma série de possibilidades: “Mas as empresas precisam estar preparadas, organizadas, com as certidões em dia e sua capacidade operacional bem delineada; é assumir o compromisso e executá-lo com qualidade e eficiência”, acrescentou.

André Netto observa que muitas vezes se consegue fazer um bom trabalho junto às prefeituras e não junto aos empresários, “porque eles não têm interesse na licitação, acreditando que as cartas já estariam marcadas”. O consultor do Sebrae/RJ assinala que a ideia desse evento é tentar quebrar um pouco esse paradigma, diante da credibilidade de um decreto inovador lançado por Campos, que dará segurança jurídica para que o programa seja colocado em prática”.