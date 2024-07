Wladimir destaca que o Centro de Controle é um sonho antigo de todas as forças de segurança - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 05/07/2024 16:08

Campos – Instalado no interior do Boulevard Shopping, com 240 câmeras de monitoramento, o Centro de Controle Operacional (CCO) de Campos dos Goytacazes (RJ) contará também, até o final de julho, com as 116 câmeras instaladas nos semáforos inteligentes, totalizando 356 em operação.

O anúncio foi feito nessa quinta-feira (4), pelo prefeito Wladimir Garotinho, ao inaugurar a unidade. A solenidade contou ainda com a participação do presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), Nelson Godá; secretário de Ordem Pública, Maxwell de Araújo; além de autoridades municipais e das forças de segurança.

Wladimir lembra que o Centro de Controle Operacional é um sonho antigo de todas as forças de segurança: “Implantamos uma central unificada e mais moderna do interior do estado do Rio de Janeiro. São câmeras de alta resolução, longo alcance, que farão leituras facial, de placas de carros e detecção de movimentos suspeitos”, descreve.

RESPOSTA RÁPIDA - O prefeito pontua que são 15 posições fixas divididas entre as forças de segurança e que todos terão seu login e senha para acesso às imagens: “Com esse sistema, damos um passo gigantesco para uma melhor qualidade de vida da população; as empresas, instituições, comerciantes e empreendedores poderão espelhar as próprias câmeras de monitoramento no CCO”, destaca.

Está definido que a unidade irá integrar diversos órgãos de trânsito e de segurança pública para dar uma resposta mais rápida à população: “O CCO servirá para dar mais celeridade às ocorrências de trânsito, às investigações policiais, combater as irregularidades, através de um olhar tecnológico e de ponta. No centro estarão atuando 40 agentes em 24 horas”, assinala Nelson Godá.

De acordo com Maxwell de Araújo, a Ordem Pública interagiu com os órgãos de segurança pública quando foi apresentado o projeto: “Este é o maior centro de monitoramento do norte e noroeste fluminense e inserimos esses órgãos para a execução do sistema para que possam cumprir, por exemplo, mandados de prisão através das câmeras de reconhecimento facial”, enfatiza.