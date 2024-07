De acordo com a Fundação Cultural, todas as providências foram adotadas com relação ao Cepop - Foto Antônio Filho/Divulgação

Publicado 05/07/2024 14:34 | Atualizado 05/07/2024 14:44

Campos – Carnaval fora de época movimenta o final de semana em Campos dos Goytacazes (RJ). A realização é da Associação dos Bois Pintadinhos (Aboipic), com apoio logístico do governo municipal, por meio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), com recursos da iniciativa privada e garantidos pela Lei Rouanet e Lei Estadual de Incentivo à Cultura, totalizando o aporte de R$ 908 mil.

O “Desfile dos Foliões 2024 – Campos Folclore Folia! Escolas, Blocos e Bois Pintadinhos de Samba!” acontece nesta sexta-feira (5), a partir das 19h30, no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto (Cepop), com a programação fechando neste sábado.

O presidente da Aboipic, Marciano da Hora, destaca que será o primeiro desfile de carnaval da história do município a contar com subvenção incentivada pelas políticas de renúncia fiscal. “Esse marco histórico reforça o compromisso com a valorização e o resgate cultural da região, destacando a riqueza e a diversidade do carnaval campista”, comenta.

O governo municipal cuida da infraestrutura. A presidente da FCJOL, Fernanda Campos, relata: “Estamos ultimando os detalhes do evento, que, mais uma vez, abre espaço para a divulgação da tradição do carnaval campista, um dos braços fortes da cultura popular do município. Esperamos pela comunidade”.

Marciano explica que o evento da Aboipic tem a promoção do Movimento Gente Que Faz Cultura: “É incentivado pelo governo federal, por meio da Lei Rouanet, estabelecida dentro Ministério da Cultura, com o número do Pronac 235932, também incentivado pelo governo do estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, com o número de inscrição 6638”.

Abre os desfiles, nesta sexta-feira, o bloco de samba Juventude de Baleeira; desfilando em seguida Unidos do Capão (Bruc); Caprichosos de Guarus; Chuva de Ouro; Castelo do Parque Aurora; Teimoso do IPS; Os Psicodélicos. Também estarão na avenida as escolas Império da Baixada; Estação Primeira de Guarus; e Tradição Alvi Anil.

Para o dia seguinte estão programadas, também com início previsto para as 19h30, as escolas de samba Onça no Samba; Mocidade Louca; Ás de Ouro; Amigos da Farra; Madureira do Turfe; União da Esperança; Boi Sapatão; e Ururau da Lapa. A expectativa de encerramento no primeiro dia é 3h30 e 1h30 neste sábado.