Além da beleza das fantasias, as baianas da Ás de Ouro mostraram muito empenho e samba no pé - Foto Antônio Filho/Divulgação

Publicado 07/07/2024 13:49

Campos – “Foi uma alegria visitar Campos, conhecer o Cepop e viver a alegria da homenagem ao município que tenho a honra de administrar”. A manifestação é do prefeito de Paraty, município do litoral sul do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Vidal, que prestigiou o Desfile dos Foliões (carnaval fora de época) em Campos dos Goytacazes, realizado sexta-feira e nesse sábado (6), no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto (Cepop).

Vidal acompanhou homenagem ao desfile da Escola de Samba Ás de Ouro, com o enredo “Paraty, bela cidade colonial e patrimônio cultural”. Ele estava acompanhado da secretária de Turismo, Sandra Barros, tendo sido recepcionado pelo presidente da Associação dos Bois Pintadinhos de (Aboipic), Marciano da Hora.

Iniciado na noite de sexta-feira, o Desfile dos Foliões – realizado pela Aboipic, patrocinado pela iniciativa privada, com apoio logístico do governo municipal - foi encerrado nesse sábado, com oito escolas de samba resumindo a magia e tradição do carnaval campista, que teve como tema “Desfile dos Foliões 2024” – “Campos Folclore Folia! Escolas, Blocos e Bois Pintadinhos de Samba!”.

O apoio as prefeitura aconteceu por meio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL). No último dia, a Onça no Samba abriu os desfiles, apresentado o enredo “Polêmico sim, mas por que não? Marcelo Sampaio, vida e obra de um irrequieto sambista das letras e artes”, do carnavalesco Sidinho Ramos.

A Mocidade Louca veio em seguida, com o enredo“ Mergulhei nas ondas do infinito e fiz o meu enredo nas profundezas do mar, pelas barbas de Netuno. Que lenda maravilhosa a Mocidade encontrou naquele lugar, onde até Janaína aparece!”, assinado por Marcelo Marques.

Homenageando Paraty, tema de responsabilidade do carnavalesco Marcelo Carioca, a Ás de Ouro foi a próxima. Em seguida, Amigos da Farra, à base de “Apita Seu Juiz, Rufem os Tambores na Passarela do Samba, o Gigante Vinícius (File) chegou!”, de Xuxa Caetano. A Madureira do Turf apresentou “São João da Barra, cidade de povo guerreiro e feliz”, de Douglas Palluzzo.

FESTA POPULAR - “Povo preto em um quilombo verde e rosa”, sob a inspiração de Kaka Soares, foi marcou o desfile da União da Esperança. Boi Sapatão exibiu “Natal encantado: O reino da alegria na passarela do samba”, de Sérgio Viana. Fechou os desfiles a Ururau da Lapa, apresentando “A Fé que nos move”, com assinatura de Joyce Vasconcelos.

A presidente da FCJOL, Fernanda Campos, avalia: “Encerramos a festa da cultura popular, na certeza de que o Carnaval se mantém vivo, em nosso município, por meio da luta de profissionais competentes e dedicados. Pela primeira vez, Campos realizou um desfile 100% subsidiado pela iniciativa privada, mostrando um avanço na utilização de leis de incentivo para a promoção de eventos populares”.

Luciano da Hora ressalta que o Desfile dos Foliões foi incentivado pelo governo federal, por meio da Lei Rouanet –estabelecida dentro Ministério da Cultura – com o número do Pronac 235932, também incentivado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - RJ, com o número de inscrição 6638.

O presidente da Aboipic acrescenta que o evento também teve a promoção do Movimento Gente Que Faz Cultura: “Seguimos com o compromisso da valorização e o resgate cultural da identidade da região, concentrado com grande força em Campos”, realça.