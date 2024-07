Desempenho de Campos nos indicativos relacionados ao Produto Interno Bruto foi favorável também em 2023 - Foto Divulgação

Desempenho de Campos nos indicativos relacionados ao Produto Interno Bruto foi favorável também em 2023 Foto Divulgação

Publicado 08/07/2024 11:37 | Atualizado 08/07/2024 11:37

Campos – Uma semana após ter apontado Campos dos Goytacazes no ranking de cidades do norte do estado do Rio de Janeiro em qualidade de vida, o Índice de Progresso Social (IPS) Brasil indica o município entre os 50 (é o 18º) no país com mesma faixa de Produto Interno Bruto (PIB) per capita. A informação é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social.

Os resultados são obtidos por meio do cruzamento entre os dados do IPS Brasil 2024 e o PIB per capita 2021, que, segundo o diretor de Indicadores Econômicos e Sociais de Campos, economista Ranulfo Vidigal, revela uma grande variação de resultados, ao correlacionar o progresso social e desenvolvimento econômico nos municípios.

Um dos fatores que têm contribuído para marcas positivas em Campos é empregabilidade. A partir de 2021, o município passou a ser referência em geração de empregos, avaliação feita com base em dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

Ao se aprofundar sobre o ranking do PIB, Ranulfo Vidigal ressalta pontos que contribuem para o cenário positivo: “Pelo seu papel estratégico no norte fluminense, Campos aparece bem, refletindo seu orçamento; o núcleo educacional de nível superior; dia/oferta de serviços; massa salarial; e a crescente presença do investimento público na infraestrutura”.

O economista acrescenta que tem ainda o comércio local e o tamanho da população/mercado consumidor. Ele ratifica a questão do aumento na oferta de trabalho: “A instalação de novas empresas é uma contribuição óbvia à geração de empregos diretos, interferindo na economia local, com reflexos fortes do pagamento em dia dos servidores e fornecedores pelo governo municipal”.

LISTA DOS 50 - Ranulfo lembra que o desempenho de Campos nos indicativos relacionados ao Produto Interno Bruto foi favorável também em 2023. “Segundo divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no final daquele ano, o município foi um dos cinco que mais ganharam participação no PIB em nível nacional; os demais foram Maricá, Niterói, Saquarema (todos também do Estado do Rio de Janeiro) e São Sebastião (São Paulo)”.

Os 50 municípios com a mesma faixa de PIB relacionados pelo IPS Brasil no final da semana são: Iomerê/SC (R$; Joaçaba/SC; Hortolândia/SP; Ipatinga/MG; São José do Inhacorá/RS; São Jorge do Ivaí/PR; Congonhas/MG; Amparo/SP; Itirapina/SP; Jataí/GO; Volta Redonda/RJ; Cruz Alta/RS; Giruá/RS; Fagundes Varela/RS; Nova Ponte/MG; Chapada/RS; Nicolau Vergueiro/RS; Campos dos Goytacazes/RJ; Nova Veneza/SC; Edéia/GO; Casca/RS.

Também: Campinas do Sul/RS; Denise/MT; Chapadão do Sul/MS; Entre Rios do Sul/RS; Sacramento/MG; Ajuricaba/RS; São João da Paraúna/GO; Independência/RS; Paracatu/MG; União da Serra/RS; Barão de Cocais/MG; Ermo/SC; Galinhos/RN; Nova Candelária/RS; Paula Freitas/PR; São Gabriel do Oeste/MS; Três Barras/SC; Corumbaíba/GO; Entre-Ijuís/RS; Nova Canaã do Norte/MT; São João do Itaperiú/SC; Mangaratiba/RJ; Arenópolis/GO; Conceição do Jacuípe/BA; Santo Antônio da Barra/GO; Nova Santa Helena/MT; Antônio João/MS; Peixe/TO; e Ribeirão Cascalheira/MT.