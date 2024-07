A retomada do programa aconteceu em julho do ano e equipe continua atuando - Foto Divulgação

A retomada do programa aconteceu em julho do ano e equipe continua atuando Foto Divulgação

Publicado 09/07/2024 19:48

Campos – Lançado em maio de 2021, o “Brilha Campos 100% Led” já instalou mais de 35 mil lâmpadas em Campos dos Goytacazes (RJ). O programa é desenvolvido pelo governo municipal, por meio da Subsecretaria de Iluminação Pública.

Nesta terça-feira (9) o programa contemplou o sétimo distrito Travessão, Parque Nova Canaã e Calçadão de Guarus, instalando cerca de 60 luminárias led, no Nova Canaã e no Calçadão de Guarus. Entre os bairros que receberam a nova iluminação estão Parque Santuário, Km oito, Km 13, Km 14, Km 15 e Caxias de Balança Rangel.

Segundo a subsecretaria, na última semana, foram concluídas as instalações das lâmpadas nos bairros Nova Brasília; Alberto Torres (Leopoldina); Corrientes; Esplanada; Julião Nogueira; Pecuária; São Salvador; e Sumaré, sendo instaladas cerca de 2.600 lâmpadas. As pessoas podem solicitar manutenção através do WhatsApp (22) 3211-0790.