A sede da Secretaria de Qualificação funciona nos altos da Rodoviária Roberto Silveira, no centro da cidade Foto Divulgação

Publicado 12/07/2024 15:25

Campos – O Atacadão São Paulo, de Vitória, no Estado do Espírito Santo, anuncia a abertura da segunda loja em Campos dos Goytacazes (RJ). Instalada na região central da cidade, trata-se de comércio que atua no ramo de material escolar, escritório, informática, utilidades domésticas, brinquedos, presentes, dentre outros artigos.

A informação é do prefeito Wladimir Garotinho, antecipando que outras três empresas capixabas também já teriam demonstrado interesse em instalar lojas no município. “Campos segue atraindo investidores, que acreditam no potencial do município, que vem se transformando em uma terra de oportunidades”, afirma.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Felipe Knust, justifica que os números positivos da economia campista têm sido o grande atrativo para as empresas estarem escolhendo Campos: “O município possui atualmente um ambiente de negócios seguro e estável, com PIB (Produto Interno Bruto) per capita alto e massa salarial em circulação”.

Na opinião de Knust, esses fatores acabam sendo determinantes na pesquisa que as empresas fazem antes de escolher em qual cidade vão atuar. A política positiva para geração de empregos e renda em Campos assinalada por Knust é reforçada pela Secretaria Municipal de Qualificação e Emprego, que acaba de firmar parceria com a empresa PPL Manutenção, com sede na Bahia, para a contratação de profissionais com experiência onshore, quando as atividades ocorrem em terra firme.

A gerente de captação de vagas da secretaria, Roberta de Jesus, explica que a PPL Manutenção vai prestar serviços a Ferroport, no Porto do Açu, em São João da Barra, na área de inspeção corrosiva. Ela diz que foi a própria empresa que propôs à secretaria que ajude na seleção dos profissionaispela necessidade de qualificação específica.

PROCESSO SELETIVO - Roberta já se reuniu com a gerente regional de contratos da empresa, Danielle Zinato Pereira. “A PPL Manutenção está em fase de instalação no porto e solicitou que o processo seletivo dos candidatos, que será feito pela própria empresa no espaço da secretaria, ocorra em um prazo de 10 dias; além da divulgação das vagas, a secretaria ficará incumbida de receber os currículos e filtrar os candidatos de acordo com as exigências da empresa”.

De acordo com a gerente de captação de vagas, os currículos podem ser entregues de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na sede da secretaria, que funciona nos altos da Rodoviária Roberto Silveira, no Centro. Os interessados também poderão entrar em contato pelo WhatsApp, através do número (22) 98175-0085.

As vagas são para pintor Irata N2; pintores Hidrojatistas Irata N1; pintores letristas Irata N1; eletricista; pintores Irata N1; jatista; pintor de pistola; supervisor de pintura Irata N3; mecânicos para bombas de hidrojato; motorista operador de caminhão guindauto (Munck); motorista operador de caminhão-pipa.