O Solar do Colégio está localizado na Baixada Campista e abriga o Arquivo Público Municipal - Foto César Ferreira/Secom/Divulgação

Publicado 12/07/2024 16:25

Campos - A Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf) Darcy Ribeiro, em Campos dos Goytacazes (RJ), acaba de publicar, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Edital de Licitação com o valor estimado de R$ 1.738.461,95 para a realização de instalação de sobrecobertura metálica no Solar do Colégio, em Tocos, na Baixada Campista. O prédio histórico abriga o Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho.

A publicação aconteceu na última terça-feira (9), por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. A verba de reforma foi obtida no final do ano de 2021, com o repasse de R$ 20 milhões, oriundos de sobra do duodécimo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj); valor depositado na conta da Uenf, para planejamento, execução das obras de restauro, incluindo reestruturação do Arquivo.

A coordenadora do Arquivo, Rafaela Machado, explica que a modalidade da licitação será concorrência eletrônica, prevista para o dia 24 de julho de 2024, às 15h, tendo como critério de julgamento o menor preço. “Esta é a primeira de um total de três licitações que serão feitas para execução dos serviços necessários no Solar do Colégio/Arquivo Público”, pontua.

Rafaela detalha que a primeira licitação refere-se à execução do serviço de instalação de uma sobrecobertura metálica sobre o edifício — que tem como finalidade proteger a própria construção, como também o acervo lá abrigado. Quanto às próximas etapas estão concentradas no lançamento de um edital para a licitação do projeto global de restauro.

A divulgação ainda não tem data definida; mas a coordenadora diz que será nos próximos dias, com todos os projetos complementares. “Por fim, haverá publicação do edital da execução da obra em si - o que deve demorar cerca de seis meses após os trâmites da segunda licitação”, acrescenta ressaltando que a Uenf é a responsável pela obra.

“Vai haver uma comissão de fiscalização, que é mista, interinstitucional, assim como um grupo de trabalho”, relata Rafaela enfatizando: “Então, a gestão das licitações, das contratações futuras é completamente da Uenf. No entanto, a fiscalização sobre a obra, acompanhamento, tudo isso, se dará por essa comissão mista, formada tanto pela Uenf como pela Prefeitura”.