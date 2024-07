Secretaria orienta que cadastramento é feito de graça e através das 15 unidades do Cras - Foto Divulgação

Secretaria orienta que cadastramento é feito de graça e através das 15 unidades do Cras Foto Divulgação

Publicado 16/07/2024 18:09 | Atualizado 16/07/2024 19:25

Campos - Um homem está cobrando, por meio do pix, para fazer o cadastro e inclusão falsa de beneficiários nos programas Bolsa Família, do governo federal, e Cartão Goitacá, do município, em Campos dos Goytacazes (RJ). O alerta é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, que ainda não identificou o golpista.

A secretaria informa que tem recebido denúncias de vários casos e orienta: “Os dois programas são destinados a famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, é feita de forma gratuita e através das 15 unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) espalhados pelo município, não havendo a necessidade de pagamento de qualquer valor”.

O Cartão Goitacá é garantido pela lei municipal nº 9.109, de 18 de novembro de 2021; tem 20 mil beneficiários e possibilita a transferência de renda no valor de R$ 200 a famílias que vivem em vulnerabilidade social, a ser utilizado para compras em mercados e supermercados credenciados pela prefeitura.

Quanto ao Bolsa Família, é um programa do governo federal de transferência de renda e combate à pobreza e à fome. “A principal regra para receber o Bolsa Família é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa; para receber os dois, os beneficiários precisam estar inscritos no Cadastro Único (CadÚnico)”, resume a secretaria.