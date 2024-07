Edilena explica que o livro contribui para que criança autista fortaleça a autoestima - Foto Divulgação

Publicado 17/07/2024 14:45

Campos - Um papel fundamental no desenvolvimento das crianças autistas, fornecendo uma representação positiva e inclusiva de suas experiências resume o que pode proporcionar o livro "Thiago Vento Ventania", que a escritora e psicopedagoga Edilene Vianna lança na próxima sexta-feira (19) em Campos dos Goytacazes (RJ).

Será na Casa de Cultura Villa Maria (Rua Baronesa da Lagoa Dourada 234, centro, próximo da Câmara Municipal), com programação aberta às 19h15, quando haverá a apresentação da obra. Em seguida, os médicos Arnaldo França Vianna, Marcos Gonçalves (Dr. Maninho) e a autora falarão sobre "Autismo: uma forma diferente de perceber o mundo".

Antes da sessão de autógrafos, Arnaldo Vianna, que é ex-prefeito de Campos, doará um documento histórico para o acervo da Casa de Cultura Villa-Maria. Edilene descreve que o livro contribui para que a criança, dentro do espectro autista, veja personagens como Thiago em narrativas que retratam suas vivências; o que pode ser extremamente empoderador e validador.

“Isso ajuda a fortalecer sua autoestima, a compreensão de si mesmo e a aceitação de suas peculiaridades”, ressalta a autora realçando que, trabalhos como este auxiliam no desenvolvimento da linguagem e na melhoria das habilidades de comunicação das crianças autistas, através das histórias e dos diálogos presentes na obra.

RETORNO POSITIVO - Pela lógica apontada por Edilene, as crianças diferenciadas podem praticar a interpretação de emoções, o reconhecimento de expressões faciais e a compreensão de situações sociais, aspectos muitas vezes desafiadores dentro do espectro. Além do conteúdo interessante do texto, o ilustrativo também desperta bastante interesse.

“A narrativa estruturada e envolvente do livro também pode funcionar como uma ferramenta terapêutica, estimulando a concentração e a atenção, e promovendo o desenvolvimento cognitivo de forma lúdica e acessível”, resume a psicopedagoga pontuando que ao explorar as experiências do personagem, uma criança autista, de forma sensível e autêntica, é ajudada a promover a empatia e a compreensão por parte das pessoas neurotípicas.

“Isso é essencial para a construção de uma sociedade mais inclusiva e acolhedora, onde a diversidade é celebrada e respeitada”, destaca Edilene enfatizando: “Portanto, a contribuição dos livros infantis na promoção do desenvolvimento global das crianças autistas e no fomento de relações mais empáticas e igualitárias entre indivíduos de diferentes perfis é inestimável”.