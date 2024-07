Trecho está sendo totalmente transformado, com prazo de 12 meses para conclusão - Foto Secom/Divulgação

Publicado 16/07/2024 19:34 | Atualizado 16/07/2024 20:09

Campos – A revitalização da orla do Rio Paraíba do Sul no subdistrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes (investimento de R$ 3.989.903,95) está em estágio avançado e desperta a atenção de quem passa pela Avenida Francisco Lamego (antiga “Beira Rio”), no trecho entre as pontes General Dutra e Saturnino de Brito. A empresa responsável é a Construcon.



De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), as obras estão avançadas, já na fase de terraplanagem: “Nessa segunda-feira (15), foram realizados os serviços de nivelamento de solo, colocação de meio-fio e finalização da concretagem”, resume.



A Secom pontua que, até a conclusão, o espaço entre as duas pontes estará recebendo novo e moderno sistema de iluminação, calçadão com acessibilidade, sinal de internet com wi-fi grátis em toda extensão, área para o convívio e lazer da população, além de um projeto de paisagismo, que trará nova identidade à orla.



“A nova ciclovia e a pista para caminhada também serão harmonizadas com a programação visual, que contará com canteiros e equipamentos para contemplação, esporte e lazer”, acentua a secretaria. A conclusão dos trabalhos é de 12 meses, segundo a Secretaria de Obras.



A Orla de Guarus tem 33 anos; foi criada em 1991 na administração de Anthony Garotinho, pai do atual prefeito, Wladimir. Além do tratamento especial, com calçadão para caminhada, foram construídos quiosques e campo para prática de futebol society.