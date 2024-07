A atuação do dramaturgo Leonardo Netto sustenta a extensa lista de premiações da peça - Foto Divulgação

A atuação do dramaturgo Leonardo Netto sustenta a extensa lista de premiações da peça Foto Divulgação

Publicado 17/07/2024 17:53 | Atualizado 17/07/2024 17:53

Campos – Questões sobre homossexualidade, preconceito contra o homossexual e a comunidade LGBTI+ em geral resumem a peça “Três Maneiras de Tocar no Assunto”, que estará em cartaz no teatro do Serviço Social do Comércio (Sesc) de Campos dos Goytacazes (RJ), na próxima sexta-feira (19), com início previsto para as 19h.

Com duração de 80 minutos, o drama é vencedor dos prêmios Cesgranrio (melhor texto nacional inédito, ator e categoria especial), APTR-RJ (melhor autor e iluminação) e Cenym de Teatro Nacional (melhor monólogo), acumulando quase 20 indicações em premiações.

Com dramaturgia e atuação de Leonardo Netto, o monólogo tem a direção de Dadado de Freitas. Na interlocução direta com a platéia, os textos indagam: “O que há, afinal, de tão incômodo, maléfico e repugnante na homossexualidade? Por que, através dos tempos, ela teve sempre de ser punida? Por que a orientação sexual de uma pessoa pode a transformar num cidadão de segunda classe, com menos direitos que o resto da população”?

Haverá apenas uma apresentação em Campos. As próximas serão em Teresópolis e Nova Iguaçu, nos dias três de agosto e 25 de outubro, respectivamente. Entre 2022 e 2023, a peça foi marcante em mais 10 teatros da cidade do Rio de Janeiro; em 2024 está programada para percorrer cinco estados do nordeste e seis do norte do Brasil, além de outros circuitos.